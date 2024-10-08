房市會崩？最新數據曝「軟著陸」 這群人將是大贏家

台灣房屋發布最新市場景氣燈號及景氣預測，台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，央行第七波信用管制效應將在第4季陸續浮現，預料房市將「量縮軟著陸」，房價仍然有撐，手上有現金的購屋，將成為房市的最大贏家。

台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心合作，每季發布台灣房屋市場景氣預測燈號，今年第4季景氣指標分數為50.05，較上季減少1.88分；明年第1季略反彈至51.86分，但第2季隨即下修至45.1分，意味明年上半年，房市景氣將從黃紅燈轉為綠燈，市場從熱絡回歸穩定軟著陸。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，台灣房屋市場景氣燈號根據17項代表性變數，評估實際市場動能及景氣，兼具全面性與未來性，是國內現今唯一可預測房市發展的領先指標。

本期各項主要變數數值中，實質國內生產毛額、建物買賣移轉登記等項目略為下滑，但核發建照總樓地板面積、購置住宅與修繕貸款餘額等項目則明顯上升，因此第4季指標分數雖較上季略減，但仍落在象徵熱絡的黃紅燈。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，第七波信用管制效應有如棒球賽，央行先發制人，多記變化球讓長期槓桿操作的投資族被三振、換屋族、繼承族被牽制，但青安族被保送，現金族則具可能揮出全壘打。

周鶴鳴表示，今年底至明年上半年，國內外多空交雜，在混沌不明的氣氛下，國內房市將浮現五大趨勢。

第一，供給量大、投資客較多的新興開發區，進入價格盤整，政策利空早期出售的案件，少數讓利出場。

第二，供給需求決定價格，精華地段少量釋出的指標社區，甚至低總價三房產品，市場稀有釋出，支撐力道仍強，價格持續走高。

第三，新青安政策上路一年多來，已消化不少首購需求，加上行庫緊縮銀彈，鑑價上趨於保守，首購族不易貸好貸滿，因此近期新青安的申辦戶數，與5月時的高峰期相比已明顯下滑，後續對市場的邊際效應也將逐步淡化。

第四，工業地產、商用不動產並非打炒房範疇，尤其企業基於長期發展，購地、建廠都經過中長期審慎規劃，不會因一時波動改變發展藍圖；部分高資產族群，也會轉向投資店面、商業辦公室，作為長期置產、收租的資產選項。

另外，戰後嬰兒潮世代的退休剛性需求，也讓稅務成本低的休閒農地、農舍，近期有升溫趨勢。

第五，資金雄厚不須大量申貸的現金購屋族，因不受限貸政策影響，在市場上的競爭力大幅提升，可好整以暇慢慢挑選保值性佳的物件，將成為房市的最大贏家。

周鶴鳴指出，對於有剛性需求的客群來說，在盤整向下的初期，通常會有資金需求較高的族群拋售，這時有機會撿到便宜；但到了後期，市場沉澱完畢，剩下的屋主多半為可賣可不賣，價格就不會太便宜。