群益投信第4季投資展望 旺季來臨 HOLD配置策略抱緊股債行情

2024年來到最後一個季度，近期最受市場矚目的事件莫過於聯準會睽違四年再次開啟降息循環，不僅意味著通膨控制的情況趨於樂觀，貨幣緊縮狀況不再，也為市場挹注資金活水，加上全球經濟持穩，第4季向來又為傳統消費旺季，整體環境仍有利風險性資產表現，不過投資上仍須關注國際政經局勢的變化，當中又以11月登場的美國總統大選最受矚目。

群益投信表示，儘管市場仍有美國大選議題的干擾，整體來看，第4季在旺季效應與降息加持之下，行情依舊可期，投資大眾可透過資產配置來掌握市場行情，或藉此強化投資組合收益與波動控管的能力。第4季投資人可採用「HOLD」配置策略來因應，H代表High growth高成長，以成長性與題材性俱佳的美股基金、印度股票基金、台股基金最值關注；O代表Opportunity為收益機會，可掌握標的包括體質較佳、收益水準較突出的優先順位非投等債基金、優選非投等債ETF、金融次順位債基金與複合債基金；L代表Lower rate，代表掌握降息循環下的受惠資產，當中以25年期以上美債ETF、20年期以上ESG BBB投等債ETF以及過往在降息後表現佳的生技醫療基金值得留意；最後D則為Diversify多重資產策略，若是訴求以一檔產品滿足跨資產、跨市場靈活配置的投資人便可採取多重資產基金來因應。

全球景氣溫和增長 降息周期利於債市表現 非投等債、金融次順位債等高息債表現可期

群益時機對策非投資等級債券基金經理人陳以姍表示，從經濟面來看，全球經濟延續增長態勢，8月全球綜合PMI指標升至52.8，連續十個月處於擴張區間，以服務業為推動增長的主要來源，而歐美國家通膨維持放緩趨勢，給予央行降息空間，聯準會也於9月FOMC會議上，宣布降息2碼，歐洲央行則更早啟動降息循環，正式結束先前的金融緊縮環境，而中國大陸官方也在近期罕見同步推出一系列刺激政策，展現穩經濟的決心，整體來看，全球經濟陷入衰退的可能性降低。

陳以姍進一步指出，在債市布局方面，過往經驗來看，降息有利債券表現，加上這次降息周期屬預防性降息，經濟環境仍保持穩定增長，故高息債券更有機會表現脫穎而出，從資金流向來看，其實自聯準會先前暫停升息後，美國投資級債基金開始吸引資金回流，2024年資金更是加快流入布局，而美國非投資等級債基金也終結先前資金流出的情況，在市場信心強化下，搭配發債企業財務穩健，後續有望吸引資金卡位。故整體來看，基於債券殖利率仍處於歷史相對高位，加上基本面穩健，高息債券包括非投資等級債、金融次順位債等可望吸引資金進駐，投資人不妨透過相關基金趁勢布局，抑或是透過投等債與非投等債部位皆具的複合債基金來參與，靈活掌握信用債投資行情。

景氣穩+降息潮+消費旺+選後波動降 美股持續看好 AI、基建、減肥藥等後市可期

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，美國景氣由過熱逐步回歸正常，呈現溫和增長，通膨壓力降溫，就業有撐令經濟衰退疑慮消散，加上聯準會啟動降息循環，令經濟再現金髮女孩樣態，有利美股表現延續，而儘管將登場美國總統大選短期或可牽動市場投資情緒，不過待選後不確定性解除，過往經驗來看，選後美股行情多可期，加上接下來又逢美國消費旺季，故對美股第4季投資持正向看法，在產業佈局方面，包括AI科技、基建、減肥藥可持續關注。

蔡詠裕進一步指出，以AI題材來看，除了AI晶片龍頭動向受市場矚目外，AI主題相關標的更不可錯過，特別是在AI應用層面持續拓展，部分功能更是已落地實現下，包括與AI應用相關之半導體、雲供應商、設備供應商、軟體與IT服務類公司、消費型AI商品等等皆值關注，值得一提的是，AI的崛起，也為基建帶來新商機，畢竟AI的長期發展更加講求相關基建之配合，故包括數據中心、電力公共事業、再生能源等等前景可期。另一值得關注的美股投資題材便為減肥藥，其除了可用於體態管理，還被發現可能有助於降低心臟病、腎臟病等風險，在多用途的前提下也令需求成長空間再擴大，市場規模不斷調高，外資券商高盛更將2030年減肥藥市場規模由原先1,000億美元，調高至1,300億美元，亦是投資上可多加留意的標的。

企業獲利向上 資金面充沛雙利多 台股多頭格局延續 AI相關、散熱、低軌衛星等可關注

群益中小型股基金經理人蔡孟軒表示，現階段觀察各市場風險指標，包括：美國十年期公債殖利率、美元指數、VIX指數等仍處低檔，信用價差持續回落，無系統性風險出現，而在台灣方面，8月台灣領先指標為連續10個月上升，主計處預測2024年台灣GDP成長3.9%、2025年成長3.26%，在AI需求與內需穩定的支持下，台灣景氣仍處在擴張軌道，企業獲利持續向上，明(2025)年可望呈現雙位數增長，加上國際主要央行貨幣政策轉向寬鬆，在資金面充沛下，皆有助台股多頭行情延續，惟短期仍須留意美國大選時程逼近下，或可為市場帶來些許波動。

蔡孟軒進一步指出，在台股布局方面，目前大多數產業仍處景氣向上循環，科技股仍是布局重心，其中，在AI發展的驅動下，CoWoS設備需求到2025-2026年仍強勁，相關檢測、機台設備業績可望同步成長，而GB系列因需大量資金支持，故以大型ODM較為受惠，散熱更持續受惠於AI發展而需求強勁，此外，IC設計族群庫存健康，營收重回成長循環，表現亦值留意。再者，四大CSP(雲端服務供應商)上修2024/2025資本支出，也有助傳統伺服器與AI伺服器同步營運增長，相關個股之表現值得關注。而低軌衛星仍處於建置期，在業務與產能需求擴展下，供應鏈商機可期。