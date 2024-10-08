百貨周年慶最強攻略 國泰世華 CUBE 卡最高享15.3%回饋

迎接第4季百貨周年慶，國泰世華CUBE卡看準百貨周年慶卡友消費需求，即日起祭出新光三越、遠東SOGO、台北101、忠泰樂生活等指定百貨多項加碼回饋，其中，新光三越疊加周年慶檔期，回饋最高可達15.3%，再享指定明星商品優惠組及CUBE卡專屬滿額禮。

國泰世華銀行表示，百貨通路一直是卡友喜愛的消費場域之一，也是各家銀行兵家必爭之地。CUBE卡持續深耕百貨客群，其中「樂饗購」權益回饋涵蓋全台逾40家指定百貨公司、最高享3.3%小樹點(信用卡)回饋無上限，是不少卡友心目中的「百貨消費必備神卡」。統計2024年前8月主要百貨簽帳消費金額較去年同期成長超過雙位數，且觀察精品百貨通路消費中，有逾八成國泰世華銀行卡友使用CUBE信用卡，顯見其於百貨通路的強勢性。

國泰世華推出CUBE信用卡領券加碼活動，通路涵蓋新光三越、遠東SOGO、台北101及忠泰樂生活。新光三越周年慶回饋最有感，即日起至12月31日於CUBE App領取專屬優惠券並至新光三越消費，最高享2%小樹點(信用卡)回饋。若搭配CUBE卡「樂饗購」權益3.3%小樹點(信用卡)回饋，以及周年慶檔期全館滿額10%回饋，累計回饋最高可達15.3%。不僅如此，CUBE卡友還能獨享SK-II、雅詩蘭黛、資生堂等品牌明星商品優惠組，以及限定滿額贈「超級瑪利歐保溫瓶」等專屬好禮。

此外，台北101與遠東SOGO百貨也同樣祭出領取2%專屬優惠券的加碼活動。CUBE卡友即日起在CUBE App領取兩家百貨專屬優惠券後，於10月31日前至台北101消費，或是在12月31日前至遠東SOGO百貨消費，疊加CUBE卡「樂饗購」權益後，皆享最高5.3%小樹點(信用卡)回饋，不論是周年慶採買還是耶誔購禮，通通享有回饋。

忠泰樂生活則是於10月10日至10月23日，在CUBE App領取3%專屬優惠券後至忠泰樂生活消費，疊加CUBE卡「樂饗購」權益3.3%小樹點(信用卡)回饋，以及周年慶全館滿額1.5%回饋後，累積享有最高7.8%回饋。