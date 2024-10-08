獨／新光金電子投票結果曝光 外資贊成新新併比重超過7成

新光金控對「新新併」（新光金與台新金合併）的電子投票結果曝光。集保公司對股東會的電子投票結果已出爐，根據集保統計，此次總表決權數為38億7874萬股，其中，贊成新新併股數為27億6448萬股，反對票為3億1784萬股，另外，棄權8億2241萬股，因此，贊成者占總表決權數比重大約71%。反對者則占比8%左右。

由於電子投票股權比重占整體股權比重為21.75%，因此，換算下來，外資在電子投票裡面大約7成投贊成票的比重，約當全體股權比重的15.36%，反對票則為1.78%、另外有4.61%棄權。

集保公司統計顯示，此次共有超過3萬人次的股東，採取電子投票，電子投票總人數30439人，與委託書重複的有3690人，因此集保公司在扣除重複之後的投票人數為26749人。

線上電子投票者，絕大部分為外資，由此也可看出外資對新新併的反應情況，至於棄權的比重，則占比超過2成。