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新版中信SOGO聯名卡上市 優惠搶先看
中國信託商業銀行今日和遠東SOGO百貨攜手發行新的聯名卡上市。中國信託宣布，對於遠東SOGO百貨館內消費購物九折之外，最高3%回饋無上限，而且中信的點數跟happy go的雙重點數可以同步累積。除此之外，持卡人更能夠專屬每日得到最高免費停車4小時的優惠。
中國信託特別強調，這次新上市的聯名卡會提供「一卡三會員」的獨享禮遇，線上申辦者可以立即開通中國信託信用卡，遠東SOGO百貨，還有happy go三種會員。
中信銀也表示，館內消費最高向3%回饋另外還有指定品牌購物九折、超市九五折起，還有每天最高4小時的免費停車優惠，此外該聯名卡如果在海外的實體商店消費最高2%回饋無上限。
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