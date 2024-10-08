公辦都更大案登場 一銀完成國城建設174.9億元聯貸簽約

第一銀行今日指出，國城建設174.9億元聯貸案已於8日完成簽約，此事聯貸案由第一銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，合作金庫銀行及土地銀行共同主辦完成。

該聯貸案主要支應臺南市政府於9月核定「台南市東區平實段2、3、5、6地號等4筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」所需資金，由國城建設擔任本都更案實施者。

一銀說明，該基地位於台南市東區文教區，面積約8683坪，將興建12棟大樓住宅，其中一棟回饋予台南市政府作為公宅，並將申請銀級綠建築標章，以提昇國有地的經濟效益與都市更新價值，加速達成土地資產活化與都市環境更新等目的，為大眾創造宜居、舒適、便利之生活空間。

近年台積電等科技巨擘看好南部發展，促南臺灣產業加速起飛，帶動當地整體建設及成長，而國城建設深耕南部地區40 餘年，近年更大舉投入公辦都更案，從高雄市首例公辦都更案「鳳山都更好」、中彰雲嘉投首例公辦都更案「嘉義都更好」，到高雄最大規模的公辦都更案「特貿三5G-AIoT創新園區」、「高捷聯開案」，均可見國城建設的投入。對此，一銀也表示，本次台南平實都更案位於核心地段，與未來都市發展息息相關。