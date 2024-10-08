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央行第七波打炒房 星展馬鐵英：房市逐步實現軟著陸

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，央行第七波信用管制措施有助於房市逐步實現軟著陸。圖/聯合報系資料照片
星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，央行第七波信用管制措施有助於房市逐步實現軟著陸。圖/聯合報系資料照片

中央銀行第三季理事會後推出第七波選擇性信用管制，衝擊房地產市場，星展集團資深經濟學家馬鐵英今天表示，信用管制措施可能影響到的，主要群體為房屋投資和投機需求相關族群，但台灣房市需求基本面仍有一定支撐，預期房地產行業將逐步實現軟著陸。

星展銀行8日舉行2024年第四季經濟展望線上記者會，關於央行再度推出的打炒房措施，對房市到底會造成多大衝擊？

馬鐵英表示，目前房地產市場並未面臨類似2001年網路泡沫破裂，或2008年全球金融海嘯期間的收入衝擊。

即使在2001年、2008-2009年和2015-2016年的調整期，房價跌幅仍較為溫和，約在5-10%之間。

從需求角度來看，儘管台灣也面臨人口老化，導致勞動年齡人口減少問題，但家庭數量仍以每年約1%的速度成長，支撐首次購屋的需求；都市化進展以及穩定的收入、就業環境也有助於支持房屋升級的需求。

她認為，信用管制措施將主要影響房地產市場的投資與投機需求。過去幾次調整階段，房價修正幅度介於5%-10%之間，「這次我覺得也不會有特別劇烈調整」，「這次總體嚴格程度沒有2015年那一次那麼強」。

星展總體判斷，台灣房地產市場會是朝著軟著陸方向過度，是溫和調整；至於央行是否還有下一步管制措施？馬鐵英認為「不一定」。

房地產 房市

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