臺灣企銀微企享e貸改版升級 額度調高至300萬元

臺灣企銀（2834）企業線上申貸平台《微企享e貸》全新改版升級上線，首創企業申請至對保線上一站完成，提供企業主24小時線上申貸，最高可貸新台幣300萬元。

臺灣企銀全新微企享e貸，提供中小企業友善且便捷的線上申貸，貸款額度從原本100萬元調高至300萬元，貸款年限5年。

臺灣企銀表示，申請人完成線上申請後，銀行端結合線下服務，由專員主動拜訪客戶，協助解決申貸問題，也能提供企業發展建議，企業主不用自己親臨分行，就能完成各項申請步驟。

微企享e貸操作方式，透過OTP核驗企業主身分，加上實體工商憑證或網路銀行iKey進行雙重核驗，線上填寫申貸資料及上傳文件，系統串連MyData技術，簡化企業主申貸文件繁瑣的準備程序，大幅縮短申貸所需時間。

客戶中途若離開申請頁面，3天內透過專屬連結進入可繼續完成填寫，省下重新填寫的時間成本，提供便利的操作環境，一鍵即可透過平台查詢案件進度 。

歡慶改版，即日起至年底前，線上申貸案件免收系統作業費及額度管理費。