殖利率彈升 非投資等級債表現穩健

美國9月ISM非製造業指數從8月的51.1彈升至54.9，創2023/2月來新高，其中生產、新訂單與新出口訂單等細項數據均走升，顯示美國經濟在第三季末仍表現穩固，因此即便價格指數攀升至59.4的今年1月來新高，且美國十年期公債殖利率自聯準會9月宣布降息以來彈升20個基本點（9/18~10/3），美國非投資級債仍有0.44%的正報酬表現。

非投資級債對利率敏感度低

富蘭克林證券投顧表示，聯準會主席認為目前美國經濟及通膨下滑表現穩健，降息乃為維持目前經濟狀況，並不打算激進降息，且統計過去30年資料，美國非投資級債指數與十年期公債殖利率相關係數極低，僅0.07，不同於其他債券類別與利率呈現高度負相關，因此殖利率在降息後不降反升，美國非投資級債表現仍能有正報酬表現，也優於其他主要債券類別。

美國非投資級債品質提升 有利違約率維持低檔

富蘭克林證券投顧表示，美國非投資等級債整體債信品質持續提升，現今指數中較高評級BB級債占比達五成以上，高於金融海嘯前約四成左右的占比，而較低評級的CCC級佔比也從近兩成降至約13%左右，企業在經歷市場重大衝擊後持續提升資產負債表品質並且管理態度轉趨保守，因此即便是經歷2020年的新冠疫情與急速升息後企業融資成本大幅攀高，企業仍能保有強韌體質，根據摩根大通資料，美國非投資級債違約率1.78%（截至2024/7），處於歷史相對低檔。

高評等債納入非投資等級債可提升投資組合效率

富蘭克林坦伯頓公司債基金精選優質標的，產業配置攻守兼備、掌握輪動機會。經理人葛倫‧華勒表示，市場對非投資等級企業債的需求強勁，加上企業基本面良好，提供非投資級債市順風，儘管如此，仍對市場潛在波動風險保持審慎，採取精選標的、聚焦品質的策略，看好金融、能源與工業具韌性的特性，避開市場競爭激烈、面臨核心挑戰的產業，例如部分電信、付費電視與零售業。富蘭克林證券投顧表示，美國啟動降息循環有利各類債市表現，投資人不妨廣納各類債券機會，統計過去30年資料顯示，於高評等複合債中納入非投資等級債，可提升平均報酬率與風險調整後報酬。