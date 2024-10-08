國泰世華銀行仁愛分行就近喬遷 升級為無障礙友善分行

國泰世華銀行仁愛分行深耕台北市大安區28年，為提供更優質的金融服務場域，今(7)日宣布將仁愛分行喬遷至新行舍，新、舊址相距約550公尺，可兼顧原有客戶服務，且新址距國泰醫院步行3分鐘即可抵達，能夠就近滿足病患、家屬及醫護人員辦理金融業務的需求。

國泰世華銀行總經理李偉正出席仁愛分行開幕典禮時表示，秉持「永續國泰，與鄰常在」的精神，仁愛分行遷至新址後，軟硬體設施皆全面升級，期以創新便捷的金融服務、穩健的理財規劃及資產傳承策略，繼續成為在地居民的金融好夥伴，實現與社會共好的企業價值。

國泰世華銀行積極接軌國際永續框架，將永續經營理念擴展至環境、社會及公司治理的每一個層面。為落實ESG企業永續經營願景，國泰世華銀行新裝修行舍的地磚及地毯已陸續採用符合綠建材之材料，和具節能標章的空調及照明設備；並導入各項無障礙金融服務，仁愛分行便是其中之一，正式升級為兼具「金融友善」與「環境友善」的「友善分行」。

為顧全多元族群金融權益，國泰世華銀行仁愛分行從動線規劃到環境設施，均遵循無障礙設施設計規範，包含友善櫃檯、預約手語翻譯、無障礙ATM服務區等，且該大樓亦設有無障礙洗手間，為樂齡族群及身心障礙者打造平等友善空間，提供溫暖無礙的金融服務場域，以實際行動落實公平待客的普惠金融價值。

除了持續優化全台165家分行設施外，國泰世華銀行近年來加速導入創新科技，升級數位及自動化金融服務，包含24小時自動化服務區、CUBE網路銀行及CUBE App、證券帳戶申辦與智能投資等多項數位金融服務，確保客戶無論在線上或線下均能獲得一致且流暢的金融服務體驗，有效減少民眾臨櫃等候時間，更協助前線同仁提升作業效能，使專業團隊有更充裕的時間提供多元諮詢服務。

國泰世華銀行仁愛分行新址為台北市大安區仁愛路4段232號，歡迎舊雨新知繼續給予支持與愛護，如需更多訊息，請撥打國泰世華銀行仁愛分行專線：(02)2752-5353。