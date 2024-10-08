元大銀行佳里分行喬遷開幕 匯聚集團資源 打造一站式金融服務平台

元大銀行秉持集團「掌握先機、創造客戶財富」的核心價值，致力提供貼近客戶需求的優質服務，並以「在地生活，全球理財」的願景實現長期發展。元大銀行佳里分行10月7日喬遷開幕，結合元大證券佳里分公司，攜手提供從銀行業務到證券投資的全方位金融服務，開啟當地金融服務的新篇章。

台南市佳里區為具有豐富歷史文化及穩定居民結構的重要區域，元大金控（2885）集團深耕於此多年，這次佳里分行的擴大營業，象徵著元大金控整合集團內外部資源，提供顧客最完整、最有效率且最具附加價值之全方位理財金融服務，致力讓客戶體驗現代化的舒適營業環境，成為當地居民與企業的一站式卓越金融平台。

元大銀行始終秉持誠信經營與高標準公司治理，積極推動資金安全與正向流動，並致力於社會永續發展。作為金融業防詐工作的先鋒，元大銀行在應用AI科技防詐方面成果斐然，並透過臨櫃攔阻詐騙，於2024年前八月成功攔截315件詐騙案件，攔阻金額達1.9億元，有效守護了各年齡層及族群的財產安全。元大銀行將持續強化與警政機關的合作，善盡提醒與關懷的責任，成為客戶最忠實的長期夥伴。

為慶祝佳里分行嶄新開幕，特別舉辦「〝佳〞有喜事，里仁為美」喬遷慶講座活動，針對當地家庭提供量身打造的理財方案，助力家庭實現長期財富增值與世代傳承，成為各項人生大事的財富支柱。為了讓佳里地區民眾體驗元大銀行的數位金融便利，佳里分行將於2024年11月4日至12月31日推出「好朋友入厝趴」活動，活動期間內使用元大銀行臺幣帳戶新綁定任一支付且完成任一筆消費或儲值，即可享有50元回饋。