台新淨零高峰論壇 分享綠色轉型

台新金控與台新銀行和工商協進會今年連續第三年，七日在台北國際會議中心共同舉辦「二○二四台新淨零高峰論壇」，今年特別邀請日本東京證券交易所社長岩永守幸與證券交易所董事長林修銘針對台日資本市場改革、協助企業創造永續價值等議題進行精采對談，並邀集國內綠色領航企業分享轉型經驗，論壇現場與線上觀看數，合計二千位企業董監事及中高階主管參與。

台新金控董事長吳東亮致詞時表示，今年六月賴總統成立「國家氣候變遷對策委員會」向國人傳遞一個明確的訊號，那就是「二○五○淨零轉型」，不再只是一項理念倡議，而是一個必然的未來。吳東亮認為台灣是ＡＩ革命的核心，在綠色轉型的道路上，具備比他國更好的優勢，應當把握機會加速驅動ＧＸ（綠色轉型）與ＤＸ（數位轉型）。

吳東亮認為，面對全球永續新局，企業亟需了解如何在推動綠色轉型的同時，提升企業價值並保持資本競爭力，因此台新每年舉辦淨零高峰論壇，攜手台灣企業建構多元面向的綠色成長戰略，分享綠色轉型的機會與挑戰，並協助企業緩解碳焦慮、布局低碳未來。吳東亮更強調，台新相信面對氣候變遷議題，沒有人是局外人，每一個人都可以From Zero to Hero｣成為化解氣候危機的英雄。

經濟部前部長，台新金控暨台新銀行獨董王美花也在會中指出，綠電與碳定價是因應淨零的重要對策，台灣的再生能源仍需克服許多挑戰，而綠電的布局更是需要跟上世界的腳步。

近年來，台新金控在永續領域取得多項國際佳績，除連續六年入選道瓊永續指數（ＤＪＳＩ）「世界」及「新興市場」指數成分股雙榜，同時在S&P Global永續年鑑的銀行產業別中獲得Top百分之一的殊榮，更入選時代雜誌「二○二四年全球五百大永續企業」，顯示台新推動永續的成果已受世界肯定。