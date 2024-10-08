新新併若過 最快11日送件

台新金控總經理林維俊和新光金控總經理陳恩光，昨日聯袂接受媒體採訪，林維俊指出，合併後的金控名稱，就叫「台新新光金控」，不會有「二度更名」的打算；另子公司合併將分成二波，新光人壽與台新人壽合併配合ＩＦＲＳ 17接軌，延至二○二六年一月一日進行，且二家金控旗下子公司合併過程中，新光人壽將是唯一保留「新光」名稱的子公司。

林維俊也指出，若九日股臨會通過，預計十月十一日向金管會送件申請合併，何時會核准？他認為，快則一、二個月，慢則半年，目前無法預期在今年底或明年初能得到准駁。

林維俊表示，合併的金控將為「台新新光金融控股公司」，英文簡稱為「ＴＳ」，股票代號維持「二八八七」，調高超過三元的換股價格後，換股後持股比率為百分之五十二對百分之四十八。

對於外資支持，林維俊用「信心滿滿滿」描述，估投票率應會超過七成。他還指出，很多外資同時是新光金與台新金的股東，也都表達新光金獨自經營風險太大，同一集團證券與銀行不足以支撐人壽，合併後可降低人壽增資風險，「往上有爆發力，往下有保護力」。

台新金董事會改選方面，林維俊認為，一是等到二年半後改選，二是提前進行改選，第三是法人改派，這要由台新金董事會來決定。對於台新金董事長吳東亮近況，林維俊坦言，「我們在忙的，他當然也有在忙（指新新併）！」

二家金控合併後更名規畫，林維俊也說明，會以ＴＳ為新金控英文縮寫，Ｔ代表台新，Ｓ代表新光，金控logo目前還在設計中，但人壽會用新光的logo，也會申請更名，他明確表示，目前二合一後的名稱，「將分別訂為台新銀行、新光人壽、台新證券」。旗下子公司「二合一」合併時程，第一階段合併銀行及證券，第二階段為二○二六年一月一日開始進行人壽二合一。

由於預計新光人壽仍保留品牌，林維俊特別說明，台新人壽只存在三年三個月，前身是保德信，但新光人壽是六十二年的公司，品牌價值高過台新人壽；陳恩光也表示，實質主導會以新光人壽為主。

談到台新金財務狀況，林維俊說，現在雙槓比在百分之一二五，合併後降至百分之一一三。新壽增資需求將再依金管會十一月公布的第四波在地化措施來計算資金缺口。

另外，昨日新光金大股東林伯翰也呼籲，現增要盡快完成，與股臨會有否通過合併、金管會是否同意該合併案，都要同時進行；若二家金控合併，台新金如何增資？以及台新金股東是否願意為新光金增資？都是問題。