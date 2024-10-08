中信反毒基金會 為實務挑戰尋解方

中國信託反毒教育基金會自二○一八年起，攜手產官學界辦理國際研討會，引進國際間的毒品處遇措施，為臺灣政策制定獻策。除了分享美國毒品司法處遇值得借鏡的地方外，也藉由國內許多專家學者共同攜手交流，為臺灣在實務運作上遇到的挑戰，尋找解方。

中信反毒教育基金會昨再攜手法務部、衛福部、臺灣高等檢察署、臺灣毒品處遇政策研究學會、國家衛生研究院、臺灣成癮學會、美國毒品法庭專業人士協會及美國司法部緝毒署教育基金會，共同舉辦「二○二四提升台灣毒品司法處遇成效」國際研討會，共超過三四○位專家及貴賓與會。

中信反毒教育基金會董事長辜仲諒表示，成癮防制需要不斷的修正及調整，以及跨專業領域共同合作，集眾人之力才能達成，希望透過中信反毒教育基金會的力量協助政府，並結合產官學共同努力，建構屬於臺灣成癮防制的社群網絡平台。行政院政務委員林明昕會中特別感謝辜仲諒大力支持，自二○一八年起就開始引進國際間的毒品處遇措施，提供臺灣政府在政策制定上諸多的參考。

高檢署七月份在毒品再犯防制聯繫平台會議時提到，二○一九年通過修正「毒品危害防制條例」第廿四條，新增緩起訴多元處遇的法律授權後，緩起訴處分者於期滿後兩年內再犯比率，從百分之三一・九降至百分之二一・九，顯示目前台灣的多元處遇反毒策略已略見成效。

總統賴清德延續過去施政重點，發布新世代反毒行動綱領三・○，未來四年預計再投入新臺幣一五○億元，目標將臺灣人口終其一生曾經使用過非法藥物的人數比例下降至百分之一。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885