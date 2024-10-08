台新金總座林維俊透露 新新併最快11日送件申請

「新新併」能否送金管會闖關，9日股臨會成關鍵一役，新光金控（2888）總經理陳恩光與台新金控（2887）總經理林維俊昨（7）日共同接受聯訪。林維俊透露，外資投票率已經高達七成，且「支持遠超過預料」，讓他「信心滿滿滿」，最快11日就會向金管會送件申請合併。

林維俊認為，外資支持新新併議案的兩大原因為：第一，外資認同這個策略性投資，認為可以創造出一個規模夠大的台灣第四大金控。

第二，兩家金控可互補，合併後的新壽險公司為台灣前四大，銀行若以存款來看是第六大，以放款來看是第五大，證券也將為台灣第四大。

另外，合併後壽險會有往上衝的爆發潛力，而後面也有穩定的銀行、證券當作基底支撐整家金控。

談到合併時程，林維俊指出，若9日股臨會順利通過，預計11日就會向金管會送件申請合併。至於主管機關多快能夠核准？林維俊認為，快則一、二個月，慢則半年，都有可能，希望金管會儘快許可台新金去報告說明。

若通過金管會核准，則會由存續公司董事長來指定合併基準日，屆時新光金會下市，而所有的台新金、新光金股票，都會成為台新新光金控股票，英文簡稱為「TS」，股票代號維持「2887」，換股後兩家公司比重為52：48。

在金控合併之後，第一階段會啟動子公司銀行與證券的合併，屆時會叫做台新銀行及台新證券。

第二階段會配合2026年1月1日IFRS 17接軌，同步進行新光人壽與台新人壽的合併，為了保留62年的老品牌，將由台新人壽更名為新光人壽。預計合併後台新新光金資本適足率為119.5％，雙重槓桿比例降到113%。