反毒基金會 辦司法處遇研討

中信反毒教育基金會昨（7）日再度攜手法務部、衛福部、臺灣高等檢察署、臺灣毒品處遇政策研究學會、國家衛生研究院、臺灣成癮學會、美國毒品法庭專業人士協會及美國司法部緝毒署教育基金會，共同舉辦「2024提升台灣毒品司法處遇成效」國際研討會。據臺灣高檢署數據顯示，緩起訴處分者於期滿後二年內再犯比率，從31.9%下降至21.9%，顯示目前台灣的多元處遇反毒策略已略見成效。

總統賴清德發布新世代反毒行動綱領3.0，未來四年預計再投入150億元，目標將台灣人口終其一生曾使用非法藥物的人數比率降至1%。中國信託反毒教育基金會自2018年起攜產官學界辦理國際研討會，為台灣毒品司法處遇獻策。這次研討會，包括行政院政務委員林明昕、法務部政務次長徐錫祥、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、衛福部次長林靜儀、衛福部健保署副署長陳亮妤及中信反毒教育基金會董事長辜仲諒等，超過340位專家及貴賓與會。

除了分享美國毒品司法處遇值得借鏡的地方外，也藉由國內許多專家學者共同交流，為台灣在實務運作上的挑戰，尋找解方。

臺灣高等檢察署7月在毒品再犯防制聯繫平台會議時特別提到，自2019年12月底通過修正《毒品危害防制條例》第24條，新增加緩起訴多元處遇之法律授權後，緩起訴處分者於期滿後二年內再犯比率，從31.9%降至21.9%，顯示台灣反毒策略已略見成效。

中信反毒教育基金會董事長辜仲諒出席活動時表示，成癮防制需要不斷的修正及調整，更需要跨專業領域共同合作，集眾人之力才能達成。希望透過中信反毒教育基金會的力量，可以協助政府，並結合產官學共同努力，建構一個屬於台灣成癮防制的社群網絡平台，讓各位專家學者能有更多交流與互相學習的場域。

行政院政務委員林明昕指出，感謝辜仲諒大力支持，2018年就引進國際間毒品處遇措施，提供台灣政府在政策制定上諸多參考。

根據聯合國毒品與犯罪問題辦公室出版的「2023年世界毒品報告」，全球平均過去一年使用過非法藥物的盛行率為5.8%，賴總統延續過去施政重點，持續推動「新世代反毒策略行動綱領3.0」，促使反毒政策更精緻化，希望針對不同類型觸毒者，包含女性藥癮者、藥癮者家庭、青少年等提供更符合需求的具體策略。