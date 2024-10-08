中信女將林子涵 美巡賽奪冠

中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）林子涵於美國時間6日在美國LPGA次巡賽（Epson Tour）封關戰「愛普生巡迴錦標賽」（Epson Tour Championship）以低於標準桿16桿、總桿數268桿拿下職業生涯首座冠軍，美次巡積分名次提升至第15名，順利取得2025年LPGA資格。

自3日起為期四天的「愛普生巡迴錦標賽」，林子涵首輪於第18洞打出今年第二個一桿進洞，第二回合手感持續火熱，以8博蒂、0柏忌的精彩表現取得生涯最低桿63桿佳績，排名暫居第一；第三回合小遇亂流吞下3柏忌，最終回合帶著1桿領先的林子涵，雖於第10洞吞雙柏忌，仍頂住強大壓力收下6博蒂，最終以低於標準桿16桿、總桿數268桿成績拿下職業生涯首座冠軍，勇闖2025年LPGA賽事。

另外，「中國信託女子高爾夫之星」林希妤6日在歐巡亦創佳績，於「沙特阿美團隊系列賽深圳站」個人賽拿下亞軍。

今年24歲、畢業於美國奧瑞岡大學的林子涵，在學期間擔任女子高爾夫校隊隊長，帶領校隊突破校史最佳排名紀錄，2022年底正式轉為職業選手，今年是她赴美次巡挑戰的第二年。林子涵賽後表示，「這次在推桿與長桿下足苦工，盡力將身心調整至最佳狀態，很開心能頂住壓力拿下職業首冠，同時也夢想成真獲得LPGA資格，意義重大。」她也特別感謝中國信託銀行自業餘時期以來的支持培育與家人的陪伴，妹妹更在今年8月美次巡野馬女子高爾夫菁英賽擔任林子涵的桿弟，家人將全力支持她拚戰LPGA。

中國信託2011年起，支持優秀且具潛力的女子高爾夫選手，目前「中國信託女子高爾夫之星」共14位好手，包括征戰LPGA的林希妤、程思嘉、殷小雯，奮戰美次巡Epson Tour的侯羽桑、侯羽薔、安禾佑、林子涵、張雅淳及張子怡，旅日好手盧曉晴、吳佳晏、石昱婷，以及在台巡賽拚戰的丁子云、劉芃姍。

中國信託高球女將在今年賽事頻傳捷報，侯羽薔在「2024中國信託女子公開賽」獲得亞軍、張子怡並列第三；程思嘉於LPGA「達納公開賽」並列第三，侯羽桑在台巡「2024鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽」並列第二、安禾佑於「2024大大數位女子公開賽」奪得亞軍。中國信託銀行將持續支持選手揮桿圓夢，並透過舉辦、贊助國際級賽事，為選手打造接軌國際的競技舞臺。