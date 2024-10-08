玉山九州經貿論壇 回響大

玉山銀行與福岡商工會議所、外貿協會於4日在福岡舉辦「台灣・九州經濟貿易論壇」，吸引超過百位九州及福岡地區的企業代表參與，涵蓋運輸、能源、金融、不動產等多個領域。

論壇以「九州與台灣經貿關係」為主題，旨在強化台日之間的經濟合作，演講者及與會者就雙方經濟趨勢、半導體供應鏈擴張及跨國經濟文化交流展開深入討論，台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊也親自到場致意，現場氣氛熱烈愉快。

九州商工會議所連合會會長兼福岡商工會議所會頭谷川浩道表示，隨著台積電布局九州，帶動半導體相關行業大規模投資蓬勃發展，未來不僅是經濟交流，人文交流也將更活躍，對大公司及中小型企業都是前所未有的機會。

玉山銀行董事長黃男州提到，近期伴隨著半導體供應鏈聚落形成，玉山福岡分行所扮演的日台合作平台更顯重要，協助台灣半導體廠商、製造業對投資日本相關諮詢，九州台灣的科技生活圈逐漸成形，相信未來台日雙方的投資、貿易往來需求會更加緊密。

論壇由玉山福岡分行行長久保敏也、外貿協會大阪（兼福岡）事務所所長張惠莉分享九州與台灣的經貿關係，並探討全球供應鏈轉變下，台日未來新合作方向及商機。

另外，本次特別安排三個主辦方進行交流座談，由西日本新聞社會長柴田建哉擔任主持人，谷川浩道、黃男州及外貿協會董事長黃志芳擔任座談嘉賓，彼此以深入見解和精闢分析，提出台灣和九州的合作契機與展望。

黃志芳特別分享，現在是台灣和九州百年難得一見的合作機會，除半導體產業之外，建築、化工以及藝文業紛紛前來九州，未來將形成一個新生態圈，讓台灣與日本更加緊密。論壇的舉辦不僅有助於增進雙方瞭解，也共同為未來合作打下堅實基礎。

九州正邁向日本新矽島，各縣市皆積極響應政策，包含交通基礎建設、海外投資補助計畫、人才培育等。

玉山除了於2023年7月成立福岡分行，為第一家在九州設立據點的台資銀行，熊本出張所更將於10月底完成開業，福岡分行、熊本出張所將攜手合作，提供九州當地企業及台商更全面金融服務，促進台日經濟文化交流。