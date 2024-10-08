台新淨零論壇 台日澳交流

台新金（2887）昨（7）日偕同台新銀行、工商協進會，於台北國際會議中心共同舉辦「2024台新淨零高峰論壇」，為連續三年舉辦相關活動，今年特別邀請日本東京證券交易所社長岩永守幸與台灣證券交易所董事長林修銘針對台日資本市場改革，以及協助企業創造永續價值等議題進行精采對談。

2050淨零碳排為世界趨勢、國家政策，亦是企業共同的責任和目標，台新金積極推動綠色金融，引領產業邁向淨零轉型。昨日論壇並邀集國內綠色領航企業分享轉型經驗，論壇現場與線上觀看齊聚近2,000位企業董監事及中高階主管踴躍參與。

台新金董事長吳東亮致詞時表示，今年6月總統成立「國家氣候變遷對策委員會」，向國人傳遞一個明確的訊號，那就是「2050淨零轉型」，不再只是一項理念倡議，而是必然的未來。台灣是AI革命的核心，在綠色轉型的道路上，具備比他國更好的優勢，應當把握機會加速驅動GX（綠色轉型）與DX（數位轉型）。

吳東亮表示，台新每年舉辦淨零高峰論壇，攜手企業建構多元面向的綠色成長戰略，布局低碳未來。吳東亮強調，面對氣候變遷議題，沒有人是局外人，每一個人都可以「From Zero to Hero」成為化解氣候危機的英雄。

岩永守幸在論壇中分享，東京證交所多年來致力推動公司治理，歷經2022年4月將股市重新分為三個市場，及透過改革政策獲得歐美高度肯定。林修銘則針對提升台灣資本市場價值，幫助企業形塑永續文化提出精闢見解，同時就證交所制定的「構建永續市場」及「實踐永續責任」兩大發展策略，與岩永交流探討。

澳洲潔淨能源監管機構（CER）總經理Mark Williamson分享，澳洲政府計劃在2030年前，於工業和礦業範疇至少減降碳排放2億噸，並使用82%的再生能源，預計未來將顯著增加對LGC（大規模案場憑證）的需求。台新金控暨台新銀行獨立董事王美花指出，台灣的再生能源仍需克服許多挑戰，而綠電的布局更是需要跟上世界的腳步。

台灣碳權交易所總經理田建中分享開放國內碳交易平台的好消息，強調每個企業都有自己的碳權量，需達到政府或國際規範的「碳中和」，碳交所會協助企業進行碳管理。中華電信總經理林榮賜談到近年來持續推動「科技減碳」與「使用再生能源」兩大策略。豐興鋼鐵董事長林大鈞表示，豐興鋼鐵於2023年成立「氣候變遷因應小組」，披露淨零碳排路徑，實質減碳成效頗豐。