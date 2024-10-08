中信、玉山金前三季獲利攻頂 新光金9月轉盈

三家金控昨（7）日率先公布自結前三季獲利，中信金（2891）累計前三季大賺586.4億元，超越去年全年獲利，每股稅後純益（EPS）2.95元，創歷史新高。新光金（2888）9月受惠子壽險實現資本利得挹注，單月轉虧為盈，累計EPS為1.24元，玉山金（2884）則是三家金控中唯一9月單月獲利較前月下滑約兩成，但累計獲利仍成長逾三成。

中信金9月自結單月稅後純益54.3億元，較前月略增，累計前九月合併稅後純益586.4億元，年增20.7%，並超越去年全年獲利、創歷年新高，EPS為2.95元。

上市金控前九月獲利

中信金表示，子公司中信銀9月存放款基盤維持穩健，財富管理業務動能強勁，雖營業天數減少，單月稅後純益46.2億元與前月相當，另一子公司台灣人壽9月股債資本利得挹注，減緩美元貶值0.3元產生匯兌損失，單月稅後純益5.7億元，比前月下滑約1億多元。

玉山金9月單月稅後純益24.1億元，月減約兩成，累計前三季稅後純益208.7億元，較去年同期增加31.4%，亦創歷年同期最高，EPS為1.31元，目前累積前九個月獲利已達去年全年的96%，全年獲利續創新高可期。

玉山金主要子公司玉山銀行累計稅後純益194.6億元，較去年同期增加39.6%，玉山證券17億元，較去年同期大增77%；玉山創投1.1億元。

新光金9月稅後純益9.5億元，較8月虧轉盈，累計前九月稅後純益達197.7億元，較去年同期虧損6.8億元大幅成長，EPS為1.24元。新光金指出，由於資本市場波動大，新壽的投資操作持續採審慎布局，並逢高機動調節的策略，9月雖有資本利得挹注，但受新台幣兌美元升值幅度近3角、認列匯兌損失影響，新壽9月單月稅後純益約2.5億元，累計前九月稅後純益為115.7億元。

新光金表示，目前新壽累積的外匯價格準備餘額仍超過200億元，有助於抵禦未來匯率波動及避險彈性，面對降息趨勢，有利於長期避險成本的控管及債券部位評價表現。