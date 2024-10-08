美元指數走強 預期本周台幣走勢震盪偏弱

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

美元指數走強下，亞洲貨幣昨（7）日一片倒，新台幣雖受到拖累，大貶0.52%，不過仍不及日、韓、星重挫幅度，日圓昨重摔1.33%、韓元大貶0.64%，星元也貶0.54%。匯銀人士指出，本周台幣震盪偏弱的可能性較高。統計今年以來日圓大貶4.63%居最弱亞幣、台幣則是貶了4.34%居次。

匯銀主管說，昨台幣貶值幅度看似其他亞幣高，但其實只是落後反映非農就業數據影響。根據中央銀行統計，昨日美元指數強彈0.61%，亞幣全面齊跌，台幣雖然重貶，但相較其他亞幣仍屬相對強勢。

觀察今年以來主要貨幣對美元升貶幅，日圓大貶4.63%居最弱亞幣，台幣則是貶了4.34%居次，韓元大貶4.24%排名第三，歐元貶0.87%，新加坡幣則升1.16%、人民幣升1.09%。

國泰世華銀行指出，隨著進入降息循環後，美元轉弱趨勢不變。然而，美歐兩大經濟體的景氣數據同步走緩，且雙方皆已啟動降息，導致美歐利差較難拉開，將限縮美元指數的貶幅，而隨美國步入降息，新台幣匯價走勢，將受美台貨幣政策差異加大以及台股表現影響。

此外，美中兩國需求偏弱，壓抑全球製造業的復甦步伐，若就業市場進一步惡化，失業人數上升將衝擊消費市場表現。

新台幣 降息

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