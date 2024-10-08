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熱錢落跑…台幣貶破32元 美元走強、非美貨幣承壓

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
新台幣匯率昨（7）日收32.131元，重貶1.68角，外資、投信同步匯出，預估流出13億美元。 （聯合報系資料照）
新台幣匯率昨（7）日收32.131元，重貶1.68角，外資、投信同步匯出，預估流出13億美元。 （聯合報系資料照）

受到美國9月新增非農就業數據亮眼、超出預期影響，美元走強，非美貨幣承壓，新台幣匯率昨（7）日收32.131元，重貶1.68角，外資、投信同步匯出，預估流出13億美元，台北及元太外匯市場總成交金額暴增至26.005億美元。

外匯交易主管表示，由於美國就業市場遠比預期強勁，市場開始預期美國經濟將「不著陸」，這使得美元彷彿吃了大力丸，新台幣兌美元匯率貶勢擴大，昨盤中重貶逾2角，直接摜破32元，加上昨日外資、投信同步持續匯出，雖然出口商進場賣美元，加上央行有出手小幅拋匯，但力道仍遠遠不敵外資加投信匯出，導致新台幣重貶。

昨日主要貨幣對美元升貶幅
昨日主要貨幣對美元升貶幅

匯銀主管說，預估本周台幣震盪偏弱的可能性較高。由於風險偏好以及中東局勢升溫，目前盤勢上，看起來美元仍相當強勁，外資跟投信都還在持續匯出，預估這禮拜的新台幣走勢可能還是偏弱，「但不會非常弱，預估新台幣未來一周波動區間在31.95到32.35元之間。」

匯銀主管進一步分析，以國際市場來看，美國9月非農就業增幅遠超預期、並且上修前值，加以失業率回落至4.1%，數據顯示美國經濟保持強韌，市場對於今年聯準會降息預期收斂至2碼，美元指數自低檔反彈，加上中東緊張局勢升溫，提升避險情緒，皆不利於台幣的表現。

此外，以台灣市場來看，台灣9月製造業PMI下滑，中斷擴張格局轉為緊縮區間，在高基期效應下，擴張力道趨緩，此外近期整體國際局勢不確定升高，台股走低、外資匯出力道較為強勁，台幣有貶值壓力，不過匯價逢高仍有出口商的賣壓出籠，預計將限制台幣貶值的幅度。

外匯交易員分析，上周台幣走貶，受到聯準會主席鮑爾釋放不急於降息的言論，令國際美元指數低檔有撐，而周間，中東緊張局勢升溫，避險需求再起，加上美國9月非農業就業人數表現優於預期，降低市場對於美聯準會11月降息兩碼的預期，國際美元呈現上揚走勢。


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