一銀獲准設大阪出張所 睽違30年再度於日本增拓據點

第一銀行海外布局再傳捷報，已獲金管會核准於日本申設大阪出張所，係繼1994年後再度於日本增拓據點，目前正向日本金融廳進行遞件申請，預計成為第一銀行全球的第44處海外據點，續居公股銀行之冠。

一銀分析，大阪為日本第二大城市，位處關西經濟圈核心，擁有全日本最多製造業，且將於2025年舉辦世界博覽會，另有大型複合式渡假村預計將於2029年開幕，可進一步提升大阪經濟及產業成長動能，發展前景看好；大阪地理位置優越，鄰近名古屋、福岡等主要城市，隨半導體大廠於日本九州熊本新廠啟用，帶動供應鏈廠商一同赴日，預期第一銀行大阪出張所將可攜手東京分行加強掌握發展商機，擴大在日本營運規模並就近滿足台商及當地客戶需求。

第一銀行海外市場深耕有成，據點橫跨歐、亞、美、澳四大洲，迄今已於17個國家設立共43處營業據點，居公股銀行之冠，布局遍及各主要金融城市；近年陸續增設美國休士頓、德國法蘭克福及子公司美國第一銀行聖馬特奧分行和安大略放款辦事處等據點，而今年亦隨臺商供應鏈移動腳步，擴大海外營運基磐。