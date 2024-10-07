攜手社福聯盟打造安全網 金融研訓院結合CFP助陣

台灣金融研訓院在7日宣布與社會福利總盟正式合作，為台灣首個為社福機構員工設計金融培能課程，希望透過提升員工的財務知識與技能，使其達到生活幸福感，進而提升社會安全網的服務質量，此次合作有10家社福機構加入、240名社工將受惠，並由CFP持證人來當財務教練。

金研院給自2020年開展成人，尤其是「財脆族群」金融素養教育計畫，陸續對介惠基金會、弘道基金會等社福機構員工進行金融培能，助其員工自立改善經濟處境，成效顯著。此次金研院與社會福利總盟合作，主要就是希望能幫助提升社會工作者的金融素養，使其在社會安全網中對財務脆弱族群發揮金融知識傳播力。

金研院院長兼台灣理財顧問認證協會理事長黃崇哲表示，社福員工來體驗完整課程，可讓社福機構親身體驗金融賦能的可行與效果，進而認同並支持成人金融教育長期推行，後續更能提升社會安全網的服務質量。

金研院表示，社會福利總盟的會員機構包括中華民國老人福利推動聯盟、中華民國家庭照顧者關懷總會、中華民國智障者家長總會、社團法人台北市視障者家長協會、社團法人台灣南方社會力聯盟、社團法人愛福家協會、財團法人台北市基督教勵友中心、財團法人伊甸社會福利基金會、財團法人良顯堂社會福利基金會、財團法人勵馨社會福利事業基金會、台灣社會工作專業人員協會，此次都有意願參與此計畫，總計有10個機構參加，估計未來將開8個班，每個班為30人，初步受訓人數將為240人。

此課程教材由金研院所開發，金研院也對此說明，課程是運用KAP教學模型，建立社福員工對財務的知識、態度與行為，共分三大課程單元，而課程師資更是遴選台灣理財顧問認證協會FPAT遴選的CFP執證者來擔任，同時也是財務教練，都是經評鑑合格的優良講師。

金研院的這套金融培能模式，日前也榮獲金管會年度金融教育貢獻獎中的最高榮譽——金質獎。根據金研院的統計，這套模式歷四年研發與執行，已幫助超過160名學員達成儲蓄、減債等財務目標，累積儲蓄金額達1142萬元，減債金額達534萬元。

金研院這套培能模式在不同的階段各有重點。第一階段為理財必修知識（Knowledge），團體知識課程共5堂，每堂課有3小時。以團體共學金融知識，藉由多觀點、視角看待金融問題，並從經驗交流中找到解決方法。

其次給予個人財務規劃（Attitude），為一對一輔導共有3堂課，每堂課1小時。學員在此階段設定自身的財務目標，並展開目標執行策略，由於在面對個人化的財務狀況涉及隱私，後由專家以一對一方式解惑並給予建議。

最後還有理財陪伴支持（Practice），採一對一電訪陪伴共2堂，每堂課有1小時。學員在此階段已無專家督促執行進度，於課後距離一段時間以電訪陪伴支持，以追蹤學員理財計畫自主落實情形，並記錄財務數字變動作為計畫成果回饋。期望經過KAP三階段課程後，可真正提升社福員工金融能力。