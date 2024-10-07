看第4季經濟前景 國泰世華銀：美國大選增不確定性

時序進入第4季，國泰世華銀今天指出，美國經濟表現韌性，且步入降息循環，整體有望軟著陸；中國經濟受政策短期刺激有所提振，不過近期美國總統大選仍為市場增添變數，估市場資金將採觀望態度。

國泰世華銀行今天發表「2024年第4季全球經濟及市場展望」指出，貨幣政策對經濟基本面的提振需要時間發酵，目前美國經濟依舊展現韌性，有望實現軟著陸；中國刺激政策短期內有助於市場情緒提振，但可否扭轉內需及通縮壓力仍需觀察。

國泰世華銀行指出，儘管美國就業市場表現雖觸及薩姆法則門檻，觸動市場敏感神經，但就業放緩和勞動力缺口收斂，部分原因與外籍勞工湧入有關，且尚未見到企業大規模裁員的跡象，這與過往衰退時期有所不同。

國泰世華銀說明，所謂薩姆法則是指當3個月平均失業率較過去12個月的最低點高出0.5%或更高，即代表美國經濟步入衰退。

國泰世華銀分析，美國聯準會（Fed）9月降息2碼（1碼為0.25個百分點）後，銀行放貸標準趨向寬鬆，企業投資有望回穩，加上消費活動保持韌性，美國經濟仍有望實現軟著陸。然而，美國大選戰況日趨激烈，兩黨的關稅、企業稅率和移民政策上的立場，將對日後資產走勢影響甚鉅，預期在11月選戰結果出爐前，市場資金將採觀望態度。

債市方面，國泰世華銀指出，美國公債殖利率長線將下行，但現階段已提前反應降息循環的前景，殖利率大幅下修的可能性降低，短期亦可能反彈。相較過去10年，目前美國公債殖利率仍處於相對高位，有穩定息收優勢，在景氣降溫和市場波動加劇之際，可發揮保護資產的防禦性功能。

匯市方面，隨著進入降息循環後，美元轉弱趨勢不變，但美歐2大經濟體的景氣數據同步走緩，且皆已啟動降息，導致利差較難拉開，將限縮美元指數的貶幅；而隨美國步入降息循環，新台幣匯價走勢將受台美貨幣政策差異加大及台股表現影響。

國泰世華銀展望今年第4季，除了經濟不確定性之外，美國總統選戰也將增添市場震盪，投資人可藉由多元資產配置來降低風險。