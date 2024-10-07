虛擬資產業登記制明年上路 公會：將輔導業者完成準備

金管會預告修正「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」等兩項草案，2025年起虛擬資產業登記制將正式上路，現行26家完成法遵聲明的業者須配合調整，否則不得繼續經營虛擬資產業務。對此，虛擬通貨（VASP）公會表示樂見此發展，將持續與主管機關密切合作，並輔導業者遵照法令規定完成準備。

VASP公會指出，台灣在虛擬資產的監管上，採取循序漸進，逐步形成合宜監管的態度，是公私協力的重要典範。監管法制化是重大里程碑，虛擬通貨公會積極配合金管會，在研擬草案過程中，政府也廣泛蒐集業者意見、取得共識，在保護使用者與產業監管的同時，營造產業發展的彈性空間，其中的節奏與平衡，需要眾人的智慧。

VASP公會強調，未來，金管會正式實施登記制，要求業者提升資安與資產保護等遵循事項，公會樂見此發展，將持續與主管機關保持密切合作，並協助、輔導業者遵照法令規定完成準備，共同推動台灣虛擬資產市場朝著合規與健全的方向發展。

本土老牌業者幣託指出，預計在登記制申請過程中將迅速應對各項準備工作，日後亦將配合登記子法、打詐子法以及自律規範之架構，逐步強化內控機制。對於日益清晰的法律框架，幣託持正面態度，配合監管保障投資人、提升產業運作透明度。在用戶保護方面，幣託始終以技術解決問題，不僅自行研發風險管理系統，近期更與多家國際頂尖的FinTech業者展開洽談，目標導入成熟技術並加以整合，為平台帶來更高的安全性。