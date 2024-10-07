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台企銀氣候治理有成獲政大首屆 TCFD報告書評鑑績優銀行

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台企銀榮獲政大首屆氣候相關財務揭露TCFD報告書評鑑績優銀行，由副總經理乙增祥(左)代表接受環境部政務次長施文真(右)頒獎。台企銀／提供
台企銀榮獲政大首屆氣候相關財務揭露TCFD報告書評鑑績優銀行，由副總經理乙增祥(左)代表接受環境部政務次長施文真(右)頒獎。台企銀／提供

台企銀（2834）展現氣候治理韌性，榮獲國立政治大學企業永續管理研究中心頒發「第一屆氣候相關財務揭露TCFD報告書評鑑」績優銀行。台企銀表示，透過嚴謹且客觀揭露氣候相關財務資訊，並在最新版(2023年度)TCFD報告書首次納入自然相關TNFD框架，關注自然相關議題，以提供利害關係人詳盡的資訊。

台企銀氣候相關財務揭露已連續兩年獲英國標準協會(BSI)評為「Level 5+: Excellence」最高等級，並採用PCAF方法進行財務碳盤查，以及通過國際科學基礎減量目標SBT，積極落實國家2050淨零排放策略。

台企銀表示，長期以來，台企銀積極推出各項綠色及支持低碳轉型的金融商品及服務，如綠能永續專案貸款、綠色融資永續發展貸款、綠色Go物信用貸款、環保材質永續生活信用卡、永續基金商品及屋主綠能保險等，支持國家六大核心戰略產業、淨零排放十二項關鍵戰略及促進永續轉型，發揮臺灣企銀輔導中小企業低碳轉型的使命與責任，與全民一同邁向永續轉型新生活。

台企銀並連續兩年贊助高雄市野鳥學會於嘉義布袋鹽田濕地守護計畫，並邀員工淨灘及移除外來種等，藉由實際行動建立綠色生活、永續未來，並接連獲頒「2024台灣永續投資獎」銀獎及「2024亞太暨台灣永續行動獎」一銀一銅之肯定。台企銀表示，，未來將持續發展綠色及永續金融與服務，響應聯合國永續發展目標、落實ESG企業永續經營的精神、展現永續韌性，發揮金融業影響力為地球盡一份心力。

台企銀 綠能

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