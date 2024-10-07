銀行明年收入動能減緩 法人評估金融股投資優先順序出爐

針對惠譽信評預估台灣銀行業明年收入可能下降，投顧法人表示，目前金融股投資除看好國泰金（2882）、富邦金（2881）等壽險金控外，銀行金控偏好玉山金（2884）、中信金（2891）等民營金控，優於兆豐金（2886）、第一金（2892）等公股金控。

大型本國投顧分析，美聯準會（Fed）今年9月降息2碼，帶動美台利差縮減至3%，第3季銀行Currency Swap成本已降至3.7%，相較上半年的4%至4.2%，預期第4季、2025年將分別降低達3.0%至3.5%、2.5%，意謂今年認列Swap收益較高的公股行庫一銀及兆豐銀，明年將減少至少三分之一。

雖然外幣放款仍受惠美國降息帶動淨利息收入回升及海外債部位評價回升，但公股行庫因今年一次性認列高鐵手續費收入及財管手收基期較高，手續費收入成長不易。

法人預估，2025年第一金及兆豐金手續費收入各衰退4.6%、1%，低於銀行金控約小幅成長1.3%，其中，玉山金、中信金各成長7%、2.4%，反映較佳外幣放款帶動淨利差回升，手續費收入成長及穩定資產品質。

所幸第一金、兆豐金今年銀行獲利成長至少5%以上，預估明年可發放的現金股利水準，仍分別高於今年0.85元及1.5元水準，玉山金、中信金、富邦金及國泰金等金控的其他權益虧損減少帶動特別盈餘公積回沖至可分配盈餘，有助維持較高現金股利配發水準。