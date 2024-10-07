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台新證券獲國家品牌玉山獎三大獎 展現創新實力

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台新證券宣布，台股定期定額服務日前獲得第21屆國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類」殊榮，數位投資工具「台新Woojii APP」則摘下「最佳人氣品牌類」及「最佳產品類」兩項大獎。

台新證券指出，獲得國家品牌玉山獎認可，是對台新證券多年來專注在數位投資服務的最大肯定，未來將持續以「理解投資人需求，革新使用者體驗」的核心精神，不斷推出符合市場需求的創新產品，並藉由數位投資工具的輔助，鼓勵更多人能輕鬆參與股市投資，以達成資產累積、實現財富成長目標。

定期定額投資不僅是新手、小資族的投資入門首選，也受到越來越多穩健型投資人的青睞，台新證券順應市場潮流，為投資人量身打造操作簡單、無痛入門的台股定期定額服務。

同時，推出超過百檔個股及ETF供投資人選擇，服務上線後，使用人數持續成長，受到許多客戶的喜愛，更拿下2024年國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類」大獎肯定。

台新證券洞悉現代投資人的多元需求，於2023年推出台新Woojii APP，搭配豐富的功能模組，不僅是最懂投資人需求的數位投資工具，簡潔直觀的介面設計更讓投資人能夠輕鬆上手，從蒐集市場資訊、看盤、選股到下單，透過台新Woojii APP就能完成。

台新Woojii APP大幅提升投資的便利性，更採用高質感的黑金作為APP主色調、外觀充滿時尚感，在國家品牌玉山獎奪得「最佳人氣品牌類」及「最佳產品類」兩項大獎，表揚台新在產品設計和使用者體驗方面的卓越表現。

台新證券致力於成為投資人的智慧好夥伴，透過數位平台技術的升級，不斷推出全新的數位投資服務及全方位的數位投資工具，希望兼顧投資新手與進階投資人的需求，提供給投資人最便捷、最多元的交易選擇。

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