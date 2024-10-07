快訊

謝國樑：罷免是仇恨堆積 希望基隆更好、變成更有愛環境

南港67年透天賣9288萬 他嚇「不如移民日本」…內行曝內幕

新台幣重貶1.68角收32.131元 探近1個月低點

中央社／ 台北7日電

美國非農就業數據優於預期，外界解讀可能牽動美國聯準會（Fed）後續降息步調。台股今天大漲近400點，但外資在匯市匯出，新台幣盤中一度重貶2.41角，收盤收32.131元，大貶1.68角，連3貶，寫下近1個月低點。

美國9月非農就業數據超乎市場預期，淡化經濟衰退疑慮，美股全面收紅，台股今天在台積電領軍下持續反攻，終場上漲399.85點，收在22702.56點。三大法人同步買超，合計買超94.65億元。

外匯交易員表示，外資仍是大量匯出，新台幣兌美元今天開盤價為32.04元，早盤更一度貶至最低32.204元，後來出口商趁勢拋匯跟央行調節下，才勉強讓貶幅收斂，一來一往下，台北及元太外匯市場總成交金額更暴增到26.005億美元。

外匯交易員說，美元指數走強下，亞洲貨幣今天全面走弱，新台幣也受到拖累，短期可能偏向震盪整理，後續要密切觀察外資動向與美元走勢。

根據中央銀行統計，美元指數強彈0.61%，反觀亞幣一片倒，日圓重摔1.33%、韓元大貶0.64%，新加坡幣貶0.54%、新台幣貶0.52%、越南盾貶0.35%。

新台幣 美國聯準會

延伸閱讀

台股、債券ETF受益人數再創新高 高股息ETF受益人數首破700萬

新台幣重貶1.68角 收32.131元

台股ETF受益人984萬創高 00919連5周奪冠

台積電站上千元 台股上漲399點收復所有均線

相關新聞

新新併不會二度更名 台新金總座：人壽二合一將延至2026年元旦後進行

台新金總經理林維俊、新光金總經理陳恩光今日接受媒體聯訪。林維俊表示，合併之後的金控，就叫作「台新新光金控」，不會有「二度...

信心滿滿滿！台新金總經理林維俊曝最快11日向金管會遞件申請

台新金控總經理林維俊和新光金控總經理陳恩光，今日下午雙雙出席接受媒體聯訪，他用「信心滿滿滿」，來描述外資的支持；林維俊也...

遭控違反金金分離！新勝、台灣新光實業提2大聲明駁斥

台新金（2887）、新光金（2888）將於10月9日舉行臨時股東會表決合併案，新光金大股東林伯翰7日上午再度出面呼籲金管...

新新併立委有異見 王鴻薇要求金管會釐清「金金分離」爭議

新新併股東臨時會在即，贊成和反對二派的大股東之間仍砲火猛烈，而對於已延燒多時的「金金分離」爭議，國民黨籍立委王鴻薇今日再...

攜手社福聯盟打造安全網 金融研訓院結合CFP助陣

台灣金融研訓院在7日宣布與社會福利總盟正式合作，為台灣首個為社福機構員工設計金融培能課程，希望透過提升員工的財務知識與技...

虛擬資產業登記制明年上路 公會：將輔導業者完成準備

金管會預告修正「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」等兩項草案，2025年起虛擬資產業登記制將正式上路，現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。