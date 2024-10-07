新台幣重貶1.68角收32.131元 探近1個月低點
美國非農就業數據優於預期，外界解讀可能牽動美國聯準會（Fed）後續降息步調。台股今天大漲近400點，但外資在匯市匯出，新台幣盤中一度重貶2.41角，收盤收32.131元，大貶1.68角，連3貶，寫下近1個月低點。
美國9月非農就業數據超乎市場預期，淡化經濟衰退疑慮，美股全面收紅，台股今天在台積電領軍下持續反攻，終場上漲399.85點，收在22702.56點。三大法人同步買超，合計買超94.65億元。
外匯交易員表示，外資仍是大量匯出，新台幣兌美元今天開盤價為32.04元，早盤更一度貶至最低32.204元，後來出口商趁勢拋匯跟央行調節下，才勉強讓貶幅收斂，一來一往下，台北及元太外匯市場總成交金額更暴增到26.005億美元。
外匯交易員說，美元指數走強下，亞洲貨幣今天全面走弱，新台幣也受到拖累，短期可能偏向震盪整理，後續要密切觀察外資動向與美元走勢。
根據中央銀行統計，美元指數強彈0.61%，反觀亞幣一片倒，日圓重摔1.33%、韓元大貶0.64%，新加坡幣貶0.54%、新台幣貶0.52%、越南盾貶0.35%。
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