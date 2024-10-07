2024年國際資產管理論壇II 圓滿落幕

為持續響應國際證券管理機構組織（IOSCO）所倡議的「世界投資者周」，提升金融從業人員專業素養，以及加強投資人教育及保護意識，中華民國投資信託暨投顧商業同業公會與社團法人臺灣理財顧問認證協會、中華民國退休基金協會、台灣金融分析專業人員協會、台灣不動產投資協會、臺灣證券交易所、臺灣集中保管結算所、臺灣期貨交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心共同主辦，於10月7日至9日假政大公企中心舉辦「2024世界投資者周聯合論壇」，以科技與數位金融（Technology and Digital Finance）、加密資產（Crypto Assets）及永續金融（Sustainable Finance）等為主題，邀請國內外專家學者分享相關議題。

10月7日下午場次為中華民國投資信託暨投顧商業同業公會會「2024年國際資產管理論壇II」，除邀請到ESR-LOGOS房地產投資信託首席執行官兼執行董事徐偉賢分享「新加坡REITs市場發展經驗與未來展望」；也就「國際基金產業發展與投資趨勢」分別邀請到聯博集團全球ETF與投資組合解決方案負責人Noel Archard分享「全球主動式ETF的機會與挑戰」、品浩投資管理（亞洲）有限公司產品策略組資深副總裁/信貸策略師黃晶晶分享「主動式信用債ETF的投資策略」、以及貝萊德系統化投資平台亞太區策略主管Anthony Kruger分享「AI在資產管理業投資分析上之運用與發展」，期望透過國外相關專家進行深入的剖析與分享，協助國內資產管理業者掌握產業未來發展趨勢，吸引到近270位來自投信投顧業及各界的嘉賓熱情與會。

論壇活動在投信投顧公會理事長劉宗聖致詞拉開序幕，劉宗聖表示該論壇活動的三個議題，都是產業目前發展的重要關鍵，相信藉由幾位國外專家的分享與介紹，大家會更深入了解與掌握REITs市場和國際基金商品最新發展趨勢。繼主管機關宣布開放主動式ETF後，REITs基金架構之開放亦指日可待，提醒會員公司預做相關前置作業與準備，為建構具台灣特色的「亞洲資產管理中心」共同努力。

ESR-LOGOS房地產投資信託首席執行官兼執行董事徐偉賢表示，新加坡是亞洲（除日本外）最成功的房地產投資信託市場之一，擁有超過40檔上市的房地產投資信託和商業信託，資產橫跨多個領域與國家，總市值約為新加幣870億元，約占新加坡交易所市值的13%，是新加坡金融生態中不可或缺的一部分。而一個成功的房地產投資信託市場不僅限於促進房地產市場的發展，還通過創造就業機會、促進資本市場發展（包括股票、債券和衍生性商品市場等）、吸引、擴大和深化人才儲備、以及增加國家稅收和對基本公共服務的貢獻等方面，對實體經濟發揮著重要作用。

聯博集團Noel Archard指出，近年來，全球ETF市場呈現快速增長的趨勢，其中主動型ETF更是成為市場的一大亮點。根據最新的數據顯示，全球ETF資產已於2024年8月30日達到13.9兆美元，較去年同期成長36%。而全球主動型ETF資產已增至9,830億美元，較去年同期成長71%。這些數字顯示出，主動型ETF已成為全球ETF市場的一大趨勢。簡單來說，主動型ETF可以看做是將主動型基金轉移到集中市場交易的投資產品，基金經理人仍可以主動靈活的掌握投資機會，投資人可以在交易市場快速買賣，因此對投資人不會太陌生，預期在台灣政策開放後也有機會取得快速成長。

相較於被動型ETF，主動型ETF的費用比率雖然較高，但主動型ETF也有其獨特的優勢，包括投資與操作的靈活性、提供投資者更多選擇、更方便投資人在交易市場即時買進與賣出等優勢。特別是，主動型ETF不同於被動型ETF追求跟指數相似的報酬，它們以超越大盤績效為目標，因此投資更靈活，經理人可以根據市場環境和投資目標快速調整成分股（債）。然而，基金、主動型ETF與被動型ETF對投資人而言並不是三選一的抉擇，而是能更豐富投資人的投資組合，進而更有效率地制定其長期投資策略與目標。

品浩產品策略組資深副總裁黃晶晶在演講中分享，與股票投資不同，主動式管理在債券投資可持續長期貢獻超額報酬，無論是主動式ETF或基金皆是如此。主因是債市並非如股市般是高效率市場，其結構性因素如掌握新發行折價、反向詢價，並挑選由同一發行人債券的不同天期、資本結構、發行貨幣等可有效增加主動式債券投資之超額報酬。以晨星基金分類為例，主動式管理在多元型債券基金上的貢獻特別顯著，遠高於短債或非投資等級債。隨著被動式ETF的發展，也將為主動式債券ETF以及基金帶來更多超額報酬的機會。

貝萊德系統化投資平台亞太區策略主管Anthony Kruger於分享中指出，隨著目前投資市場的複雜度日益增加，可透過整合人工智慧（AI）技術來革新和強化投資策略，例如以自然語言處理和生成式模型，從大量資料來源中挖掘具有價值的見解，有助於做出更為明智的投資決策。這樣的投資流程，增加了分析的廣度，然而投資團隊的專業知識仍將是系統化投資策略的核心，優化AI生成的見解以尋找潛在的超額報酬機會。

這次論壇透過國外專家的解析及經驗分享，協助國內資產管理業者瞭解新加坡REITs市場發展經驗、全球主動式ETF的商品發展及AI在資產管理的運用趨勢，論壇活動在所有講者的精彩演說以及眾多投信投顧高階主管、從業人員熱情參與下，順利圓滿落幕。