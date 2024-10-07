新新併股臨會將至！林維俊「信心滿滿滿」 合併時程曝

「新新併」能否送金管會闖關，10月9日股東臨時會成關鍵一役，新光金控（2888）總經理陳恩光與台新金控（2887）總經理林維俊7日下午共同接受媒體聯訪，林維俊透露外資投票率已經高達七成，且「支持遠超過預料」，讓他「信心滿滿滿」；另外他也說明合併的時程，最快10月11日就會向金管會送件申請合併。

林維俊表示，「我上一次是在歐洲做路演的時候在巴黎跟大家線上見的面，跟大家報告說跟外資法人的溝通非常的順利，如今整個行程都跑完了，會見包括美國、歐洲、亞太、日本等地外資機構，且電子投票都結束了，投票結果會在10月9日的臨時股東會現場公布」。

而在跟外資的溝通過程中，林維俊也總結出外資之所以支持新新併議案的兩大原因，第一，他們非常認同這個策略性的投資，可以創造出一個規模夠大的台灣第四大金融機構；第二，外資非常認同台新與新光這兩家公司具有互補性，台新以銀行為強項，新光以人壽為強項，兩家證券都是中型，合併後的新壽險公司為台灣前四大，銀行若以存款來看是第六大，以放款來看是第五大，證券也將為台灣第四大。

林維俊表示，「互補」這點非常重要，因為市場上不管是股市匯率、利率的波動，對壽險公司來講，它的甩動會比較大，如果沒有一個足夠厚實的銀行跟證券體系來支撐這麼大的壽險公司，那麼外資身為股東，所有承受的風險就會加大，但若是兩家公司合併，屆時壽險會有往上衝的爆發潛力，而後面也有穩定的銀行、證券當作基底支撐整家金控。

「因此經過兩周的溝通，外資的支持度本來是信心滿滿，現在是信心滿滿滿！」林維俊說，正常年度的話，外資出席率接近百分之百，但投票率約在七成左右，但因為本次他們都想要表態，所以投票結果是超過七成的，支持度遠超過他的預料，也衷心希望尚未投票的投資人、股東能夠一起來參與股臨會，支持我們打造出一家一流的金控公司，共享未來的成長。

在合併的時程上，林維俊指出，倘若10月9日股臨會順利通過，預計在10月11日就會向金管會送件申請合併，至於主管機關多快能夠核准？林維俊認為，快則一、二個月，慢則半年，都有可能，希望金管會儘快許可台新金去報告說明，因此無法預期在今年底或明年初能得到准駁。若通過金管會核准，則會由存續公司董事長來指定合併基準日，屆時新光金會下市，而所有的台新金、新光金股票，都會成為台新新光金控股票，英文簡稱為「TS」，股票代號維持「2887」，換股之後兩家公司的比重為52%對48%。

而在金控合併之後，將分成二波合併子公司，第一階段會啟動子公司銀行與證券的合併，屆時會叫做台新銀行及台新證券，第二階段則會配合2026年1月1日IFRS 17接軌，同步進行新光人壽與台新人壽的合併，為了保留62年的老品牌，將由台新人壽更名為新光人壽，至於其他子公司則尚未定案。預計合併後台新新光金 RBC為119.5％，雙重槓桿比例降到113%。

林維俊也說明，之所以等到2026年才進行人壽合併，是因為2026年會有會計變革，資本適足會由RBC變為新一代清償能力，所以會有很多不確定因素，因此等到2026再來合併會更謹慎一些，而今年11月左右，主管機關第四波在地化措施有機會出爐，我們會進行試算，並根據新資訊考量是否有資金缺口，如果有再看如何解決。

陳恩光則表示，新壽今年有80億元發債額度，如今已募集75億元，年底前會再發債5億元，而金管會要求新壽3年增資210億元，今年8月底就已經超額達到，依據過去盈餘轉增資、現增等已達223億元，財務狀況絕無問題。他也相信未來若有增資需求，以第四大金控去募資在市場會得到更多的肯定。

至於合併後董事會的董事人數如何安排？林維俊回答，台新董事會尚未到上限11人，依照法令，台新若為存續公司，台新金董事任期會持續到下次改選是2027年，屆時看是否召開股東臨時會改選，或是透過法人改派方式，適度改派董事，這要由台新金董事會來決定。