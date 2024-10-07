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新新併立委有異見 王鴻薇要求金管會釐清「金金分離」爭議

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國民黨立法委員王鴻薇。聯合報系資料照片
國民黨立法委員王鴻薇。聯合報系資料照片

新新併股東臨時會在即，贊成和反對二派的大股東之間仍砲火猛烈，而對於已延燒多時的「金金分離」爭議，國民黨籍立委王鴻薇今日再度發聲，她認為台新金透過控股公司掌握新光金的董事席次問題，金管會應該要趕快出面釐清「金金分離」的爭議。

她直言，否則某金控負責人的配偶，只要透過其他控股公司就能去掌握另一家公司的董事派任、董事會主導權，未來這種模式將不斷被金融業複製。對於新光金林家大股東第三代林伯翰今日提出經過第三方公正機構證認的錄音帶內容，強調並未偽造，王鴻薇也呼應，金管會應根據錄音帶內容來調查是否有違金金分離的事實。

王鴻薇也質疑，倘若金管會放行，未來是否其他金控可以透過這種類似的模式，先去掌控其他金控的董事會，以後這種模式恐怕會層出不窮，因此王鴻薇也強調，金管會應該要儘快拿出明確的態度。

對於金管會力擋中信金的送件，王鴻薇也認為，雖然中信金半路殺出來是沒錯，但不論是金控法或公司法，並未有任何一條法規，不准中信金再送件，因此她強調，金管會應「依法行政」，不該過度擴張行政裁量權。

中信金 王鴻薇 金管會

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