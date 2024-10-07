群益投顧：貨幣政策護航 股市震盪向上

群益投顧發布10月財富管理月報指出，基於美國經濟溫和成長與庫存去化有成，加上AI為長線發展趨勢，預期科技類股股價整理後可望隨道瓊與標普500指數震盪走高，建議逢回買進。債市方面，降息周期已然展開，資人可以將資金逐漸轉向中長期公債，以賺取後續資本利得。

基於對通膨持續向2%邁進的信心增強，並判斷就業風險上行、經濟前景不確定升高，美國聯準會9月會議以降息2碼開啟這波降息循環，以預防性降息強烈宣示護航就業及經濟的決心，且FOMC會後所公布的經濟預測勾勒出美國景氣可望軟著陸，激勵股市迅速回彈，美國道瓊與標普500指數一度再創歷史新高，非科技股相對強勢。

美元方面，基於聯準會護航經濟的決心，未來美國利率將大幅走低，相對利差效應將使美元弱勢震盪，歐元及亞幣相對持強。9月底中國大陸連番推出利多政策，其中，最為提振市場信心的措施為：證券、基金、保險公司互換便利及股票回購增持專項再貸款，相當於人行印鈔鼓勵金融機構與上市櫃公司投入股市，政策面積極作多，市場資金正向回應，有利10月陸股反彈行情持續，若大陸需求反彈也可望激勵歐洲奢侈品類股股價上漲，整體有利歐股震盪創高。

日股留意10月就任的新任首相石破茂相關政策立場，而10月也是日本企業財報公布密集期，建議日股區間操作，優先留意日圓升值受惠、政策內需題材股。