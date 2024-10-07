快訊

下班記得帶傘！午後雷陣雨轟5縣市 警戒區域曝光

南極半島暖化一片綠油油 植被面積「驚人速度」擴張近14倍

山陀兒吹倒路樹！汽車遭壓竟被開停車單 高市交通局挨批擾民

群益投顧：貨幣政策護航 股市震盪向上

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益投顧發布10月財富管理月報指出，基於美國經濟溫和成長與庫存去化有成，加上AI為長線發展趨勢，預期科技類股股價整理後可望隨道瓊與標普500指數震盪走高，建議逢回買進。債市方面，降息周期已然展開，資人可以將資金逐漸轉向中長期公債，以賺取後續資本利得。

基於對通膨持續向2%邁進的信心增強，並判斷就業風險上行、經濟前景不確定升高，美國聯準會9月會議以降息2碼開啟這波降息循環，以預防性降息強烈宣示護航就業及經濟的決心，且FOMC會後所公布的經濟預測勾勒出美國景氣可望軟著陸，激勵股市迅速回彈，美國道瓊與標普500指數一度再創歷史新高，非科技股相對強勢。

美元方面，基於聯準會護航經濟的決心，未來美國利率將大幅走低，相對利差效應將使美元弱勢震盪，歐元及亞幣相對持強。9月底中國大陸連番推出利多政策，其中，最為提振市場信心的措施為：證券、基金、保險公司互換便利及股票回購增持專項再貸款，相當於人行印鈔鼓勵金融機構與上市櫃公司投入股市，政策面積極作多，市場資金正向回應，有利10月陸股反彈行情持續，若大陸需求反彈也可望激勵歐洲奢侈品類股股價上漲，整體有利歐股震盪創高。

日股留意10月就任的新任首相石破茂相關政策立場，而10月也是日本企業財報公布密集期，建議日股區間操作，優先留意日圓升值受惠、政策內需題材股。

美國聯準會 降息

延伸閱讀

日相石破茂擬不提名涉獻金醜聞議員 也不派刺客

日本財務大臣說密切關注日圓波動帶給企業和家庭的影響

日本內閣紀念照經修圖 石破茂腹部襯衫外露被改

石破茂訪台強調日固有領土 民團正告：釣魚台是我們的

相關新聞

新新併不會二度更名 台新金總座：人壽二合一將延至2026年元旦後進行

台新金總經理林維俊、新光金總經理陳恩光今日接受媒體聯訪。林維俊表示，合併之後的金控，就叫作「台新新光金控」，不會有「二度...

信心滿滿滿！台新金總經理林維俊曝最快11日向金管會遞件申請

台新金控總經理林維俊和新光金控總經理陳恩光，今日下午雙雙出席接受媒體聯訪，他用「信心滿滿滿」，來描述外資的支持；林維俊也...

新新併立委有異見 王鴻薇要求金管會釐清「金金分離」爭議

新新併股東臨時會在即，贊成和反對二派的大股東之間仍砲火猛烈，而對於已延燒多時的「金金分離」爭議，國民黨籍立委王鴻薇今日再...

元大證券領先推出 美股定期定額日日扣功能上線

美國聯準會降息決策出爐，美國總統大選也正在倒數，不論是哪一方面，都牽動著全球股市經濟脈動，美國股市始終是全球投資人矚目的...

全台首創 金研院為社福機構設計金融培能課程

台灣金融研訓院為能在國內擴大成人金融素養教育的受眾幅度與社會影響力，7日與社會福利總盟正式合作，為台灣首個為社福機構員工...

林伯翰：金管會應禁止經營權更替和併購案用委託書

新光金林家大股東第三代林伯翰今日在媒體聯訪時呼籲，讓新光金重新公開招標，比武招親，不論是國內金控或外資機構，光是看新光金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。