新新併不會二度更名 台新金總座：人壽二合一將延至2026年元旦後進行

台新金總經理林維俊、新光金總經理陳恩光今日接受媒體聯訪。林維俊表示，合併之後的金控，就叫作「台新新光金控」，不會有「二度更名」的打算；其中將分成二波合併子公司，新光人壽與台新人壽的合併將配合IFRS17接軌，延至2026年1月1日進行，且在二家金控旗下子公司的合併過程中，新光人壽將是唯一保留「新光」之名的子公司。

由於新光人壽的資訊系統已相當成熟，林維俊也表示，初始二家壽險公司的資訊系統一定會併行一段時間。林維俊對此說明，估計2024年11月，主管機關的第四波在地化和寬容措施出爐之後，來設算資金缺口，並決定如何為新壽增資，而且「這絕對不是大股東一個人，而是幾十萬的股東都要拿錢出來增資！」

林維俊也指出，很多外資同時是新光金與台新金的股東，都認為，新光金控獨自經營的話，不利2026年接軌，風險太大，因為同一集團的證券與銀行不足以支撐人壽，但合併之後的銀行證券都夠大，因此大大降低人壽增資的風險，而且「往上有爆發力，往下有保護力」，也可大大降低股東持股的風險。

被問到台新金董事長吳東亮近來的動向，林維俊則回應：「我們最近在忙的事，他當然也在忙這件事！」10月9日之後申請也是重點，吳東亮也會努力，他也透過工商協進會投入很多公益的事，包括淨零碳排這些。

對於台新金董事會是否在合併之後，就進行改選，會是二年半之後才會改選？林維俊表示，董事會改組，有三種方式，一是等到二年半之後改選，二是提前進行改選，第三則是法人改派的方式，這要由台新金董事會來決定。

金控先合併之後，銀行證券保險的合併，會是下一步，至於TS的縮寫，T代表台新，S代表新光，而金控的logo用台新金的，但人壽會用新光的logo，也會申請更名，他也明確表示，目前二合一之後的名稱：「將分別訂為台新銀行、新光人壽、台新證券！」

對於新光人壽仍保留新光的品牌，林維俊也特別說明，台新人壽只存在3年3個月而已，前身是保德信，但新光人壽是62年的公司，所以其品牌價值高過台新人壽，所以決定改名為新光人壽；陳恩光也表示，人壽存續的話，是以新光人壽為實質主導，會以新光人壽為主。

林維俊對於金控合併之後旗下子公司的「二合一」合併指出，銀行與證券二合一，人壽則會在2026年來進行二合一，第一階段合併銀行及證券，第二階段為2026年1月1日開始進行人壽的二合一。

新光金總經理陳恩光對此次新光金股東會出席率表示，希望這次出席率越高越好：「希望股東都能親自出席，希望在臨股會作充份溝通討論！」陳恩光也表示，這二週也見了很多外資，包括面對面、視訊，其支持度也很高，主要三個原因，一是呼應ISS報告，一是綜效明顯，二是溢價是合理的，這個部分主要反應外資的看法，對於新光金出席率是否超過8成？陳恩光表示：「希望越高越好！」

陳恩光也表示，二家金控合併之後，對於新壽對外籌資發債，在信評上也會大有幫助。