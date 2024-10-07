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超火紅直播《永豐夜夜秀》 吸引32萬人觀看

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券與永豐期貨支持《還海水族箱》計劃，小丑魚陪訓員每天細心照顧。(永豐金證券/提供)
永豐金證券與永豐期貨支持《還海水族箱》計劃，小丑魚陪訓員每天細心照顧。(永豐金證券/提供)

永豐期貨自製節目《永豐夜夜秀》開創新思維，特別企劃《深入海洋，共創永續》，以日常生活為出發，讓海洋永續的秧苗，植入大眾的心中，短短一小時的直播，吸引32萬人觀看，深獲好評。

全球海洋野生魚類持續減少，漁獲量逐年遞減，受漁業署及台灣漁民重視並解決問題，透過額度與捕撈漁法等規範，降低過度捕撈問題，從供給端做好一定程度的努力。《永豐夜夜秀》特別企劃，從需求端切入，宣導吃哪些魚類對海洋生態比較不會造成負擔，推廣具有認證的海洋之心生態標章的海鮮產品，支持按部就班照著永續觀念有節制捕撈魚群的漁民，期望在大眾的響應下，讓海洋生態能夠永續發展。

節目中更邀請到《還海行動》負責人今周刊研發長王之杰，談論還海行動理念與計畫。王之杰提及，還海行動進入第四年，今年的計畫幫小丑魚跟海葵創造共生訓練環境，讓培養的小丑魚能夠先適應，最後放流至大海的環境時才能減少死亡風險。

永豐響應今周刊「還海行動2.0」認養《還海水族箱》，將迷你版的海洋生態系建置在金控大樓及證券總公司大樓，讓同仁、來訪客戶一探海洋生物的多樣性，及小丑魚與海葵共生關係。《永豐夜夜秀》更實地採訪，紀錄《還海水族箱》在小丑魚陪訓員每天細心照顧下的成長歷程。永豐期貨希望透過《永豐夜夜秀》，讓更多人認識還海行動，號召更多企業加入繼續擴大，大家一起努力讓永續生態能延續下去。

永豐期貨遵循永豐金控永續發展藍圖，秉持「取之於社會、用之於社會」理念，結合金融核心本業回饋社會，積極參與社會各項活動，並響應永豐金證券相關政策及活動，期待在一點一滴的累積下幫助社會，創造更美好的生活。

期貨 永豐金控 生態

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