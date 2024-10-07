第一金投信、QRAFT金融風險情緒訊號：美股續正向 日、台股審慎為宜

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies) 合作編製每周金融風險情緒訊號，反應未來一周市場多空情緒。第一金投信指出，最新市場風險情緒訊號顯示，本周美股風險情緒維持正向，美股建議現金水位為0%；日股及台股風險情緒則提高、操作上審慎為宜，日股建議現金水位提升至39.8 %，台股建議現金水位也提升至59.5%，留意風險隱憂。

最新美國市場AI風險情緒訊號數值維持在0%，上周五美國勞動市場數據遠超越預期，為美國經濟增長提供強勁支撐，本周進入美國企業財發佈期，股價能否持續上揚，有待財報數據與明年展望等正向數據指引，根據LSEG Datastream的數據，標普指數企業未來12個月盈利預期為21.5倍，接近三年高點，且高於15.7倍的長期均值；近期中東地緣政治緊張，再度引發市場動盪，不過，標普500指數仍維持強勁上揚，今年以來上揚20%，創歷史新高。

觀察本周美股情緒風險訊號主要驅動因子為：近三個月美國國債0-1年期動能降至-13.79%，反應利率政策變動，勞動數據帶動經濟持穩預期，市場正在消化降息步伐放緩可能性；一年期美國20年期公債與標普500指數的相關性升至0.51，顯示兩種資產呈現正相關，經濟成長前景、與強勁就業數據影響股市和公債殖利率；過去6個月，標普500指數提升10.52%，表現良好，但宜留意能源價格上漲和美元走強帶給企業利潤壓力等。

最新日本市場AI風險情緒訊號數值上升至39.8%，日本股市上周創下一個月來最大單周跌幅，日本新任首相人選石破茂在利率問題上的立場引發日圓震盪，也令投資者感到不安，在他贏得執政自民黨黨魁選舉、將接任首相後，引發日圓飆升；不過，隨後石破茂稱日本目前環境尚不宜升息，並提出正向政策，提振市場情緒；經濟數據方面，受到國外需求不振，日本8月工業產出大幅下滑、9月製造業活動表現依然低迷，不過在此同時，日本內需表現較為穩健，8月零售銷售上揚，內需支撐日本經濟，反應工資上揚的帶動效果。

觀察本周日股情緒風險訊號主要驅動因子為，期貨總成交量下降52.48%和買權總交易量大幅下降33.86%，顯示市場活動和投資者信心下降；儘管服務業指數上漲3.51%和房地產指數上漲3.36%，抵消市場負面情緒，緩解市場擔憂，主要指數也略有上漲，但這些跡象不足以抵消風險增加的整體趨勢。數據顯示，市場後市謹慎、流動性減少以，對潛在風險敏感度提高，謹慎為宜。

台灣市場AI風險情緒訊號數值躍升至59.5%，美國經濟持續保持擴張態勢，中國大陸強勢政策有望提振內需，進而帶動亞股資金效應，加上年底旺季來到，歷年電子指數在第4季漲勢皆相對突出，在看好全球科技前景持續朝正向發展的趨勢下，AI概念股後市可期，惟近期以伊衝突，不僅推升國際油價，也亦持續留意地緣衝突影響是否擴大等。

觀察本周台股情緒風險訊號主要驅動因子為，財務指標變化反映台灣市場複雜狀況，風險水準不斷上升；期貨總交易量大幅下降45.96%和買權總交易量下降36.28%，凸顯出活躍交易量的下降，這可能是由於投資者的不確定性或謹慎態度所致；看漲期權未平倉總量上升10.65%和看跌期權未平倉總量增加12.17%，未平倉合約的增加，提升市場風險感知；各項動態共同導致市場風險訊號上升，顯示投資者處於高度警戒。

綜合評估AI市場風險情緒指標及市場觀察，第一金投信分析，美國就業數據正向，經濟走緩及降息預期減弱，中東地緣政治風險擴散，及中國十一長假結束，政策作多持續性等，帶來資金版塊挪移效果；此外，第一金投信提醒，日本自民黨總裁石破茂當選後，貨幣及支持經濟成長等政策性談話左右股市變化，未來仍可望加大市場波動程度等；研判，美股整體後市看多，日台經濟持續向上強勁循環，股價若出現漲多震盪期，回檔入手及長線定期定額投資皆是較佳策略。