快訊

12強賽／中華隊28人名單公布 3旅外助陣、4桃猿投手成最大團

憑著20年前一本村民電話簿 90歲姊姊與弟弟40年後再重逢

袋鼠金融推薦售票網高回饋信用卡 演唱會、棒球十二強門票怎麼買？

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國內外明星演唱會輪番上陣！幫你精挑細選賺回饋。（袋鼠金融/提供）
國內外明星演唱會輪番上陣！幫你精挑細選賺回饋。（袋鼠金融/提供）

台北大巨蛋開放舉行棒球賽後，先是掀起一波棒球熱，10月天王周杰倫和天后張惠妹更宣布將於12月首度「攻巨蛋」舉辦演唱會，許多人都想要進場一睹偶像風采。而運動賽事熱度也不遑多讓，中華職棒季後賽競爭白熱化、世界棒球12強（WBSC）也已開始售票，10月還有職籃新賽季開跑，「袋鼠金融」一次整理出各大售票網、超商、職業賽事信用卡刷卡賺回饋總攻略，找出最適合自己的信用卡申辦，不要錯過任何省錢的機會。

國內外明星演唱會輪番上陣！精挑細選賺回饋，各大售票網首選這四張高回饋卡常在買展覽、音樂劇、演唱會等藝文活動門票的人，都對 KKTIX、年代、拓元、寬宏售票、OPENTIX 兩廳院文化等售票網站不陌生，除了周杰倫大巨蛋演唱會將於23日於拓元開賣，國際賽事世界棒球12強賽事（WBSC）也即將於11月開打，選在台北大巨蛋和天母棒球場舉行，已全面開放售票。台灣隊將於預賽強碰日本、南韓、古巴、多明尼加以及澳洲，除了不可錯過經典的「台日、台韓棒球大戰」，連台灣職籃的運動賽事也都可以在這些網站買到。只要在這五大售票網購票，袋鼠金融首推四張信用卡，讓你回饋賺飽飽！

永豐 DAWHO 現金回饋卡一般消費 2%，售票網也包含在額外加碼5% 的指定通路之中，提供最高國內7%、國外 8% 的現金回饋！指定回饋上限每月300元，相當於可以刷6,000元的表演票，除了享有國內主要售票網站回饋優惠外，也有包含食衣住行育樂在內的眾多優惠。另外，永豐銀行現金回饋Green卡國內一般消費 1% 回饋、國外一般消費 2% 無上限，精選國內綠色通路含各大售票網，回饋最高來到 5%，每月回饋上限300元，一樣可以刷 6,000元的票券。

若要在 KKTIX 售票平台購票，也可選擇滙豐匯鑽卡，一般消費享基本1% 回饋，若回饋達檻加上帳戶滿額，則享2％ 回饋，加上使用PayPal 多3%回饋，滿足上述條件在指定回饋平台消費，就有6％回饋，只要於KKTIX 售票平台使用 Paypal付費，也能享有高回饋！10月31日前只要透過袋鼠金融專屬連結申辦並核卡，就享首刷好禮五選一：DISEGNO或 American Explorer 行李箱、CASETiFY3,000元折扣券、Beats 藍牙耳機、PHILIPS 行動電源！使用第一銀行iLEO卡於兩廳院售票、年代售票購票可享有2％ 現金回饋，每月回饋上限500元。袋鼠金融提醒，雖然大部分信用卡都有回饋上限，只要搭配售票網使用不同信用卡，也可以回饋拿好拿滿！

熱血應援賽事首選 超商購票信用卡回饋一次看

國內運動球迷看過來！明星選手周思齊與潘威倫引退主題周皆選定台北大巨蛋，再次掀起一波「開箱」大巨蛋熱潮，讓棒球賽事再次受到台灣民眾關注。台灣職籃球迷也有TPBL、PLG、SBL 三個聯盟的賽事能夠觀看，袋鼠金融整理了中華職棒和台灣職籃門票的購票攻略，推薦這幾張購票高回饋信用卡，快呼朋引伴進場為台灣棒球和籃球應援！

中華職棒門票能在 FamiTicket 娛樂網、ibon 售票系統、各球隊官方售票網購買，台灣職籃聯賽更是多元，無論是透過年代售票、KKTIX、拓元售票系統，還是超商通通都有賣。若要在全家便利商店的 FamiTicket 購票，首推台新銀行玫瑰 Giving 卡，平日消費 1% 回饋無上限，若在國內節（假）日購票，並完成指定任務，即可享有最高 3% 台新 Point 回饋！ ibon 售票系統購票則首推這兩張卡，第一銀行iLEO卡可享有2％現金回饋，含0.5%回饋無上限與加碼1.5% ，每月回饋上限 500 元。使用玉山銀行 U Bear 卡時只要綁定電子帳單，也可享有網路購物加碼最高 3% 現金回饋。

此外，台灣職籃各聯盟將於10月陸續開打，也有部分球隊推出聯名卡，不管是在現場或線上購票，皆有主場賽事購票折扣及周邊商品優惠！持富邦勇士簽帳金融卡於勇士官方售票網或APP 購買C區例行賽門票享9折優惠，在勇士主場官方商店消費，則有 95 折優惠。使用王道銀行新北國王聯名卡至 KKTIX 線上購票系統刷卡購買主場例行賽球票、在新莊體育館實體商店以及網路商城購買商品時，即可享有9折優惠。

袋鼠金融 Roo.Cash 為消費者提供多元金融商品方案比較，透過袋鼠金融的專屬連結申請信用卡，不僅流程快速，還能盡享獨家優惠與好禮。袋鼠金融平台除了有金融交流社群「投資方程市」能交流最一手投資資訊與理財新知外，還有 Podcast《金融怪奇物語》節目，集結專業達人分享最新信用卡權益。

中華職棒 信用卡 消費

延伸閱讀

偶像的偶像！Jennie現身演唱會挺師姐2NE1 同款熱搜 「迷你燈籠裙」引人遐想

最強童顏是她！39歲嫩肌吹彈可破　少女感驚呆全網

中信盃黑豹旗青棒賽 開打

中國信託承上啟下 提升五級棒球實力

相關新聞

信心滿滿滿！台新金總經理林維俊曝最快11日向金管會遞件申請

台新金控總經理林維俊和新光金控總經理陳恩光，今日下午雙雙出席接受媒體聯訪，他用「信心滿滿滿」，來描述外資的支持；林維俊也...

元大證券領先推出 美股定期定額日日扣功能上線

美國聯準會降息決策出爐，美國總統大選也正在倒數，不論是哪一方面，都牽動著全球股市經濟脈動，美國股市始終是全球投資人矚目的...

全台首創 金研院為社福機構設計金融培能課程

台灣金融研訓院為能在國內擴大成人金融素養教育的受眾幅度與社會影響力，7日與社會福利總盟正式合作，為台灣首個為社福機構員工...

林伯翰：金管會應禁止經營權更替和併購案用委託書

新光金林家大股東第三代林伯翰今日在媒體聯訪時呼籲，讓新光金重新公開招標，比武招親，不論是國內金控或外資機構，光是看新光金...

美元指數轉強新台幣早盤貶逾2角 股匯不同調

美國9月非農就業數據超乎市場預期，顯示美國經濟軟著陸有望，外界評估可能讓美國聯準會（Fed）後續降息速度減緩。台股今天開...

瀚亞榮獲金融教育貢獻獎 唯一獲獎投信公司

瀚亞投信推行兒童理財計畫將邁入第十年，推廣過程受到各方的肯定，CHA-CHING兒童理財計畫推行至今，也屢獲多項殊榮，上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。