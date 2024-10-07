袋鼠金融推薦售票網高回饋信用卡 演唱會、棒球十二強門票怎麼買？

台北大巨蛋開放舉行棒球賽後，先是掀起一波棒球熱，10月天王周杰倫和天后張惠妹更宣布將於12月首度「攻巨蛋」舉辦演唱會，許多人都想要進場一睹偶像風采。而運動賽事熱度也不遑多讓，中華職棒季後賽競爭白熱化、世界棒球12強（WBSC）也已開始售票，10月還有職籃新賽季開跑，「袋鼠金融」一次整理出各大售票網、超商、職業賽事信用卡刷卡賺回饋總攻略，找出最適合自己的信用卡申辦，不要錯過任何省錢的機會。

國內外明星演唱會輪番上陣！精挑細選賺回饋，各大售票網首選這四張高回饋卡常在買展覽、音樂劇、演唱會等藝文活動門票的人，都對 KKTIX、年代、拓元、寬宏售票、OPENTIX 兩廳院文化等售票網站不陌生，除了周杰倫大巨蛋演唱會將於23日於拓元開賣，國際賽事世界棒球12強賽事（WBSC）也即將於11月開打，選在台北大巨蛋和天母棒球場舉行，已全面開放售票。台灣隊將於預賽強碰日本、南韓、古巴、多明尼加以及澳洲，除了不可錯過經典的「台日、台韓棒球大戰」，連台灣職籃的運動賽事也都可以在這些網站買到。只要在這五大售票網購票，袋鼠金融首推四張信用卡，讓你回饋賺飽飽！

永豐 DAWHO 現金回饋卡一般消費 2%，售票網也包含在額外加碼5% 的指定通路之中，提供最高國內7%、國外 8% 的現金回饋！指定回饋上限每月300元，相當於可以刷6,000元的表演票，除了享有國內主要售票網站回饋優惠外，也有包含食衣住行育樂在內的眾多優惠。另外，永豐銀行現金回饋Green卡國內一般消費 1% 回饋、國外一般消費 2% 無上限，精選國內綠色通路含各大售票網，回饋最高來到 5%，每月回饋上限300元，一樣可以刷 6,000元的票券。

若要在 KKTIX 售票平台購票，也可選擇滙豐匯鑽卡，一般消費享基本1% 回饋，若回饋達檻加上帳戶滿額，則享2％ 回饋，加上使用PayPal 多3%回饋，滿足上述條件在指定回饋平台消費，就有6％回饋，只要於KKTIX 售票平台使用 Paypal付費，也能享有高回饋！10月31日前只要透過袋鼠金融專屬連結申辦並核卡，就享首刷好禮五選一：DISEGNO或 American Explorer 行李箱、CASETiFY3,000元折扣券、Beats 藍牙耳機、PHILIPS 行動電源！使用第一銀行iLEO卡於兩廳院售票、年代售票購票可享有2％ 現金回饋，每月回饋上限500元。袋鼠金融提醒，雖然大部分信用卡都有回饋上限，只要搭配售票網使用不同信用卡，也可以回饋拿好拿滿！

熱血應援賽事首選 超商購票信用卡回饋一次看

國內運動球迷看過來！明星選手周思齊與潘威倫引退主題周皆選定台北大巨蛋，再次掀起一波「開箱」大巨蛋熱潮，讓棒球賽事再次受到台灣民眾關注。台灣職籃球迷也有TPBL、PLG、SBL 三個聯盟的賽事能夠觀看，袋鼠金融整理了中華職棒和台灣職籃門票的購票攻略，推薦這幾張購票高回饋信用卡，快呼朋引伴進場為台灣棒球和籃球應援！

中華職棒門票能在 FamiTicket 娛樂網、ibon 售票系統、各球隊官方售票網購買，台灣職籃聯賽更是多元，無論是透過年代售票、KKTIX、拓元售票系統，還是超商通通都有賣。若要在全家便利商店的 FamiTicket 購票，首推台新銀行玫瑰 Giving 卡，平日消費 1% 回饋無上限，若在國內節（假）日購票，並完成指定任務，即可享有最高 3% 台新 Point 回饋！ ibon 售票系統購票則首推這兩張卡，第一銀行iLEO卡可享有2％現金回饋，含0.5%回饋無上限與加碼1.5% ，每月回饋上限 500 元。使用玉山銀行 U Bear 卡時只要綁定電子帳單，也可享有網路購物加碼最高 3% 現金回饋。

此外，台灣職籃各聯盟將於10月陸續開打，也有部分球隊推出聯名卡，不管是在現場或線上購票，皆有主場賽事購票折扣及周邊商品優惠！持富邦勇士簽帳金融卡於勇士官方售票網或APP 購買C區例行賽門票享9折優惠，在勇士主場官方商店消費，則有 95 折優惠。使用王道銀行新北國王聯名卡至 KKTIX 線上購票系統刷卡購買主場例行賽球票、在新莊體育館實體商店以及網路商城購買商品時，即可享有9折優惠。

袋鼠金融 Roo.Cash 為消費者提供多元金融商品方案比較，透過袋鼠金融的專屬連結申請信用卡，不僅流程快速，還能盡享獨家優惠與好禮。袋鼠金融平台除了有金融交流社群「投資方程市」能交流最一手投資資訊與理財新知外，還有 Podcast《金融怪奇物語》節目，集結專業達人分享最新信用卡權益。