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集保結算所周年慶千人同樂 同步發布「35周年特刊」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
集保結算所周年慶千人同樂，同步發布「35周年特刊」。(臺灣集中保管結算所/提供)
集保結算所周年慶千人同樂，同步發布「35周年特刊」。(臺灣集中保管結算所/提供)

臺灣集中保管結算所自1990年成立迄今，服務範疇從股票，延伸至期貨、票債券、基金、跨境保管及股東e服務等，提供跨市場、深入投資人資產管理的數位服務平台。為慶祝成立35周年，10月5日於華山文創園區舉辦「集保35•ai幸福」嘉年華會，全公司員工及家屬逾千人參與，並同步發布「集保結算所35周年特刊」。

身為臺灣金融市場繁榮成長的見證者與推手，集保結算所董事長林丙輝特別回顧35年來的發展歷程，在全體同仁共同努力下，從最初的集中保管業務，到現在多元業務的大後台服務機構，歷經疫情的挑戰、地緣政治衝擊、金融環境變化，集保以多年深厚的金融專業與數位能力，因應市場變化及主管機關監理需求，提供全方位的創新服務。林丙輝強調，為迎接AI革命和永續浪潮，集保已領先投入，期為產業做出引領與示範，打造國際一流的金融大後台。

集保結算所35周年慶邀請員工、眷屬、董監事及退休員工，共逾千人參與慶祝活動，現場還規劃親子遊樂區、世界美食區及愛心公益區等，並安排台灣戲曲學校、中華職棒啦啦隊、YOYO家族兒童唱跳互動、驚喜馬戲及雜技等精彩表演及互動節目，現場歡聲笑語不斷，成功的凝聚員工與家屬的情感；另舉辦愛心捐血活動，實踐利他共好的核心理念。此外，活動現場亦展示「關鍵樞紐金融大後台」、「全方位基金服務生態系」、「金融科技創新應用」、「韌性智慧資訊堡壘」、「ESG助推永續轉型」及「AI智能轉型」等六大重要業務面向，展現集保多元發展的豐碩成果。

35年來，集保結算所多元創新的發展，與全體參與者共構出金融服務的大廈。為記錄這段獨特的旅程，周年慶也發布「集保結算所35周年特刊」，透過資深集保人的口述歷史，回顧臺灣金融市場的演進，傳承屬於集保的信念與企業文化，並承諾持續精進，以前瞻的視野與主動積極的活力，續寫台灣金融市場的新篇章。

周年慶 集保結算所

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