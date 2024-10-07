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信心滿滿滿！台新金總經理林維俊曝最快11日向金管會遞件申請

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新金控總經理林維俊和新光金控總經理陳恩光接受媒體聯訪，以「信心滿滿滿」來描述外資支持。記者朱漢崙／攝影
台新金控總經理林維俊和新光金控總經理陳恩光接受媒體聯訪，以「信心滿滿滿」來描述外資支持。記者朱漢崙／攝影

台新金控總經理林維俊和新光金控總經理陳恩光，今日下午雙雙出席接受媒體聯訪，他用「信心滿滿滿」，來描述外資的支持；林維俊也分析，外資以往是會出席，但投票率只有70%，然而出乎他意料的，此次的投票率，外資因為認為是非常重要的事，因此他修正原先的預期，這回投票結果會超過70%：「支持度遠超過我的預料！」亦即，會超過7成的投票率，所以也呼籲投資人希望當天投資人都來出席投下贊成票。

林維俊也指出，倘若9日股臨會通過，台新金預計在10月11日就會向金管會送件申請合併，主管機關多快會核准？林維俊認為，快則一、二個月，慢則半年，都有可能，希望金管會儘快許可台新金去報告說明，因此無法預期在今年底或明年初能得到准駁。金管會應會由存續公司董事長來指定合併基準日，例如，2月1日新光金下市，所有的台新、新光股票，都會成為台新新光金股票。

另外，增資的問題，林維俊指出，六月底的資本適足率在120%，雙槓比在113%，但另外相信金管會也會依壽險增資的需求，要求說明資金調度的財務能力，若有缺口，再看如何補足該缺口。

林維俊表示，合併的金控將為「台新新光金融控股公司」，以台新金為存續公司，新光金為消滅公司，英文簡稱為「TS」，以2887代號維持，新光金控股票2888都會成為台新新光金的股票，先前換股之後的比率55%對45%，現在換股之後的比重為52%對48%，至於董事會的董事人數，林維俊回答，董事會尚未到上限11人，依照法令，台新若為存續公司，台新金董事任期會持續到任期，新光金則會下市，因此董事會也會跟著結束，現在雙槓比為125%左右，合併之後，反而會降低至113%，遠低於125%。

對於外資電子投票的結果，林維俊表示，雖然在周三臨股會現場才會公布，但對於溝通過程中他們的看法和支持，外資非常認同此次的策略性投資，包括不但可創造出不論從市值或資產，為台灣第四大的金控，此外，外資亦高度認同的合併綜效，包括了兩金控超級互補，包括將成為全台灣前四大壽險公司，銀行第六大（存款）、第五大（放款），券商為第四大，且非常互補。

林維俊進而指出，銀行與壽險的互補性更大，前者穩定，後者有爆發力。且兩大金控合併之後，除了強大的壽險、穩定的銀行之外，銀行與證券更可強大到來支持作為基地，上衝的爆發力因此更大。

台新金控 投票率 新光金控

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