全台首創 金研院為社福機構設計金融培能課程

台灣金融研訓院為能在國內擴大成人金融素養教育的受眾幅度與社會影響力，7日與社會福利總盟正式合作，為台灣首個為社福機構員工設計金融培能課程，盼透過提升員工的財務知識與技能，使其達到生活幸福感，進而提升社會安全網的服務質量。

金研院給自2020年開展成人（特別是財脆族群）金融素養教育計畫，陸續對介惠基金會、弘道基金會等社福機構之員工進行金融培能，助其員工自立改善經濟處境，成效顯著。

10家社福機構加入 240名社工將受惠

此次金研院與社會福利總盟合作，主要是希望能幫助提升社會工作者的金融素養，使其在社會安全網中對財務脆弱族群發揮金融知識傳播力。金研院院長兼台灣理財顧問認證協會理事長黃崇哲表示，社福員工來體驗完整課程，可讓社福機構親身體驗金融賦能的可行與效果，進而認同並支持成人金融教育長期推行，後續更能提升社會安全網的服務質量。

社會福利總盟的會員機構包括中華民國老人福利推動聯盟、中華民國家庭照顧者關懷總會、中華民國智障者家長總會、社團法人台北市視障者家長協會、社團法人台灣南方社會力聯盟、社團法人愛福家協會、財團法人台北市基督教勵友中心、財團法人伊甸社會福利基金會、財團法人良顯堂社會福利基金會、財團法人勵馨社會福利事業基金會、台灣社會工作專業人員協會，此次都有意願參與此計畫，總計有10個機構參加，估計未來將開8個班，每個班為30人，初步受訓人數將為240人。

注重知識、態度與行為的KAP教學模型 CFP持證人來當財務教練

此課程教材由金研院所開發，課程是運用KAP教學模型，建立社福員工對財務的知識、態度與行為，共分三大課程單元。而課程師資更是由台灣理財顧問認證協會(FPAT)遴選的CFP持證人來擔任財務教練，都是經評鑑合格的優良講師。

教學重點第一階段為理財必修知識（Knowledge）：是團體知識課程共5堂，每堂課有3小時。以團體共學金融知識，藉由多觀點、視角看待金融問題，並從經驗交流中找到解決方法。

其次給予個人財務規劃（Attitude）：這部分是一對一輔導共有3堂課，每堂課1小時。學員在此階段設定自身的財務目標，並展開目標執行策略，由於在面對個人化的財務狀況涉及隱私，後由專家以一對一方式解惑並給予建議。

最後還有理財陪伴支持（Practice）：一對一電訪陪伴共2堂，每堂課有1小時。學員在此階段已無專家督促執行進度，於課後距離一段時間以電訪陪伴支持，以追蹤學員理財計畫自主落實情形，並記錄財務數字變動作為計畫成果回饋。期望經過KAP三階段課程後，可真正提升社福員工金融能力。

金研院甫榮獲金管會金融教育貢獻獎

金研院的這套金融培能模式，日前甫榮獲金管會年度金融教育貢獻獎中的最高榮譽——金質獎。這套模式歷四年研發與執行，已幫助超過160名學員達成儲蓄、減債等財務目標，累積儲蓄金額達1142萬元，減債金額達534萬元。金研院表示，未來期望透過與更多的機構合作，持續為提升民眾金融素養貢獻力量。