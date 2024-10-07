美元指數轉強新台幣早盤貶逾2角 股匯不同調
美國9月非農就業數據超乎市場預期，顯示美國經濟軟著陸有望，外界評估可能讓美國聯準會（Fed）後續降息速度減緩。台股今天開盤大漲逾300點，不過在美元走強下，新台幣承壓，開盤就貶破2角，股匯再度呈現兩樣情。
美國非農就業數字優於預期，淡化經濟衰退疑慮，美股4大指數全面收紅，激勵台股今天開盤大漲逾300點。新台幣今天以32.04元開盤，隨後貶勢擴大，立即貶破32.1元、32.2元，早盤最低甚至來到32.204元，重貶2.41角。
匯銀人士指出，美國就業數據表現超乎市場預期，市場也預期可能讓美國聯準會（Fed）後續降息速度可能減緩，美元指數近期明顯走強，新台幣因此受到拖累偏弱整理。
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