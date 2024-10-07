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瀚亞榮獲金融教育貢獻獎 唯一獲獎投信公司

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
瀚亞投信榮獲金融教育貢獻獎「最佳協力獎」殊榮，所有獎項中唯一獲獎的投信業者。由金管會副主委邱淑貞（左）頒獎，瀚亞投資大中華區總裁暨台灣總經理王伯莉（右）代表受獎。瀚亞投信／提供
瀚亞投信榮獲金融教育貢獻獎「最佳協力獎」殊榮，所有獎項中唯一獲獎的投信業者。由金管會副主委邱淑貞（左）頒獎，瀚亞投資大中華區總裁暨台灣總經理王伯莉（右）代表受獎。瀚亞投信／提供

瀚亞投信推行兒童理財計畫將邁入第十年，推廣過程受到各方的肯定，CHA-CHING兒童理財計畫推行至今，也屢獲多項殊榮，上周五（9/27）榮獲由金管會主辦的金融教育貢獻獎甄選之「最佳協力獎」殊榮，也是今年所有獎項中唯一獲獎的投信業者。

瀚亞投資大中華區總裁暨台灣總經理王伯莉表示，瀚亞投信自2015年起在台灣推行保誠亞洲基金（Prudence Foundation）所發起的「CHA-CHING兒童理財計畫」，推行上觀察到光是靠自己的力量，無法將效益發揮到最大。

因此自2019年起，攜手母集團的保誠人壽，共同合作每年在台灣的執行計畫；同時也與遠見基金會、各地方政府教育局處、教材出版社、各縣市的示範小學等機構合作，期許透過多方的力量，發揮1+1>2的綜效，並落實普惠金融之願景。

王伯莉表示，2023年開始，瀚亞投信將CHA-CHING兒童理財計畫走入偏鄉小學，邀請兩家位於新北市的偏鄉小學師生們到台北一日遊，透過半日的理財課程搭配半日的台北101遊覽，讓學生們更加理解理財的重要性。

為因應網路時代，學習方式更趨多元，因此保誠亞洲公益基金特別設計一套線上闖關遊戲- CCMA（Cha-Ching Money Adventures），透過約2小時的遊戲，讓學童們透過遊戲方式，了解理財的重要性與實際應用。

瀚亞投信表示，CHA-CHING兒童理財計畫推行至今，已累計超過70,000名的受益學生、培訓近3,000位國小老師。藉由地方政府的引薦，每年篩選出5至6所小學作為種子學校，並展開三年期的課程培訓與未來教學，至去年底已有28所小學加入CHA-CHING兒童理財計畫列車。

展望未來，王伯莉表示，CHA-CHING兒童理財教育計畫將持續在台推行，透過網路、活動、課綱、教材等多元管道，將該計畫推廣給更多老師、學生及家長；也積極與非營利機構（NPO）接洽，期許能讓特殊兒童也有接受理財教育的機會。

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