銀行局新人事 侯立洋升副局長王允中接主秘

原金管會銀行局副局長童政彰今年9月25日升任檢查局長一職，金管會今天公布銀行局新人事，由原銀行局主秘侯立洋升任副局長，原金控組組長王允中接任主秘，人事案今天起生效。

金管會今天發布銀行局新人事，在童政彰升任檢查局長後，由原銀行局主秘侯立洋升任副局長，原金控組組長王允中接任主秘，金管會於4日核定人事案，兩人均於今天起到任新職。

侯立洋為國立清華大學工業工程學系畢業、國立政治大學行政管理碩士，經民國81年公務人員高等考試二級考試經建行政類科及格，歷任金管會銀行局科長、專門委員、副組長、組長、主秘等職。

王允中自中國文化大學法律學系畢業，並為國立政治大學法律學系研究所碩士，經民國82年公務人員高等考試二級考試金融法務組及格，擔任過金管會銀行局科長、專門委員、副組長及組長職務。