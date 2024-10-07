富邦證券重視環境永續議題 同仁、眷屬參與淨灘

長期關注環境永續議題的富邦證券，將關注觸角拓展至海洋生態保育，9/29攜手荒野保護協會，在八里挖仔尾沙灘舉辦淨灘活動。富邦證券執行副總經理郭晃庭率百位同仁、眷屬與志工一同熱血參與，即便現場偶有陣雨，也無法阻擋同仁參與淨灘活動的熱情與決心。

富邦證券表示，為響應9月第三個星期六的國際淨灘日，公司規劃這次淨灘活動，邀請同仁與眷屬共襄盛舉。活動共計拾獲368公斤的海洋廢棄物，其中以塑膠製品、瓶蓋為大宗，透過本次活動協助自然生物與環境遠離海廢衝擊，公司同仁齊心開展「綠色生活」，為生態環境盡一份心力，為無塑海洋的目標而戰。

此次淨灘活動有為數不少的親子檔，出現大手拉小手共同淨灘的溫馨畫面。淨灘活動開始前，特別安排荒野保護協會志工講解國際淨灘行動紀錄表(簡稱ICC表)的用途及重要性，並傳遞環境保護意識予活動參與者。富邦證券期望透過淨灘活動，讓大家正視環境保護的重要性，並將環保行動落實於日常生活中的每項細節，實踐「5R」的綠色生活行動，即減量(Reduce)、重複使用(Reuse)、重視維修與保養(Repair)、拒絕使用無環保概念產品(Refuse)及資源回收(Recycle)等，具體展現永續行動力。

此外，富邦證券也在此次淨灘活動中進行「投資反詐騙」宣導，透過有獎徵答的互動方式，提升活動同仁、荒野協會環境志工與眷屬們的反詐意識，持續擴大反詐影響力，善盡企業社會責任。