獨／財政部通令八大行庫 禁新青安搭售房貸壽險為條件

房貸資金吃緊，「限貸」改善有限，現在首購族連申請新青安，都要吃「閉門羹」之外，據了解，已有公股行庫以搭售房貸壽險，作為放行通關新青安的條件，之後由於貸款戶向央行檢舉，並透過央行通報財政部，已引起兩大部會高度重視，財政部更通令八大行庫，不可在承作新青安時，要求以搭售房貸壽險作為交換條件。

過去很多借款戶申貸新青安房貸，除了利率為1.775%、都能貸到40年借款期限、5年寬限期、8成成數這些條件，但行庫主管指出，這是先前八大行庫房貸資金寬裕時的情景，現在則不一樣了，行庫主管也特別提醒，上述的條件都是「最優」情況之下，現在則不論是借款期限、寬限期、成數這三大要項，全面大打折扣。

現在資金吃緊，亦使銀行的「限貸」問題短期內仍難以解決，央行也發現這個問題，因此，雖然先前在9月19日的理監事會議之後，調高存款準備率，要收緊市場資金，但另一方面又怕效果「太超過」，因此近來也減少向銀行發行定存單，公股金融圈人士指出，央行對市場資金緊縮效果之所以更為敏感、調度頻率更高，就是不希望妨礙到首購族的購屋。

但儘管如此，各大行庫在新青安承作上，仍全面緊縮，除了資金吃緊問題之外，另一個則和預期價格下跌會使風險擴大有關。

尤其最近成交量大幅萎縮，一家銀行主管就表示，上個月成交量才減少2至3成，但才隔一個月，竟然預期數字已來到4至5成，而且觀察房市的價量：「量會比價先行」，一定會把價格一起拉下來，這也使各銀行在鑑價上，更為小心。

舉例來說，借款戶一棟1千萬成交的房子，銀行恐怕在鑑價時只會鑑到900萬元，這時若貸款戶希望透過新青安借到800萬元，但銀行只會依照自身900萬的估值，給到720萬元，中間就短差了80萬元。

大型行庫主管私下坦言，因為上述的問題，包括寬限期從5年降為3年、2年，甚至沒有寬限期、成數從8成縮水到6、7成，借款年限從40年縮減為30年、20年，這些都時有所聞，但比起透過條件縮水來拒絕貸款戶，主管機關更不能接受的，是透過搭配房貸壽這種「有條件」放行的方式，不但央行、財政部反對：「也踩到金管會的金融監理紅線。」行庫主管也表示，金管會5年前，就已通令銀行不可透過搭售金融商品的方式作為民眾申貸房貸業務時的談判條件，不只基金理財，房貸壽險也不行，對此各大行庫也將再通令各分行，不要「誤觸紅線」。