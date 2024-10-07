獨／周三新新併股臨會 「南部鋼鐵人」親自出席投票

「新新併」新光金控、台新金控的股東臨時會就要在下周三登場，據了解，不只持股10萬張，持股約0.5%的寶佳集團，南部以裕鐵董事長林高煌為首的「南部鋼鐵人」共持股8%，以及持股3.52%的新光三越，都會親赴周三的新光金股東會現場投票，因此估計出席率將衝到8成以上，將使贊成票的門檻拉高，台新金董座吳東亮一派至少要掌握4成以上的贊成票，才能通過合併案。

以目前情勢來看，台新金董座吳東亮和新壽副董洪士琪加計合計約有12%的股權，另外台新金有收到3成的委託書，大約有10%的新光金外資股東支持，已經有超過50%的贊成票掌握在手，因此即使達標門檻已拉高至4成以上，要在股東臨時會過關應不成問題，現在重點在於以新光金林家大股東第三代林伯翰為首的新新併反對派，所爭取到的「反對票」比重。

據知情人士透露，儘管中信金退出之後對反對票徵求委託書不利，但合計元大證券、中信銀行和中信證券等小股東委託書徵求通路，仍拿到接近10%股權比重的委託書。

在外資票方面，儘管台新金日前取得了ISS和Glass Lewis兩大外資機構支持新新併，同時新光金也表示取得加州退休基金和瑞典AP2兩大主權基金的支持，不過據外資圈人士透露，除了新加坡TIH集團之外，貝萊德集團也已表態反對新新併，反對派這裡可說約取得接近5%的外資支持，而新光金創辦人吳東進和林伯翰本身就有12%的持股，加上接近10%的委託書，使反對票的基本盤，就有大約27%的水準。

而上述寶佳、南部鋼鐵人、新光三越這三股勢力屆時親自出席投票的意向如何，最受矚目。

其中，新光三越會否照先前在董事會都投「棄權票」，還是這次不但出席，也投反對票，已成為關注焦點。據透露，新光三越先前已委託KPMG出具分析報告進行新新併的利弊得失分析，最後報告結果提出二點支持、四點反對，支持的論點包括了價格尚屬合理支持、有利於新光金排名，而四點反對理由，則包括了出售時點不利新光金談判、獨立經營可保有彈性、接軌新制的ICS缺口如何補足、與其他金控合併的可能性都是問題，其中KPMG已概估新光金在2026年接軌ICS的資金缺口，依照有、無過渡措施二種情境，缺口分別為1295億和6578億。

而林高煌為首的「鋼鐵人團」在雙方人馬都極力爭取之下，最後決定親赴現場投票，這8%的持股何去何從，更關乎反對票能否衝高至4成之上。如果反對票占比超過4成，直追過半贊成票，即使股臨會通過合併案，金管會也將因為贊成和反對票數接近，在准駁時會更為保守小心。