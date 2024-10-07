Global Finance肯定 中信銀奪10獎

國際知名財經媒體「Global Finance」（全球金融）在英國時間十月一日宣布第廿五屆「World's Best Digital Banks Awards」最新得獎名單，中國信託銀行連續三年獲頒「全球傑出金融創新實驗室」肯定，同時勇奪「全球最佳偽冒風險管理創新」、「亞太最佳消費整合金融銀行」、「亞太最佳支付體驗」、「亞太最佳創新銀行」等十項大獎，為台灣金融業最大贏家，也成為台灣首家連續三年蟬聯「全球傑出金融創新實驗室」的金融業者。

中國信託提供客戶全方位數位金融服務，今年已獲二四七項國內外大獎肯定，這次中信銀數位科技處處長王俊權也率團隊赴英國倫敦領獎，Global Finance創辦人暨總編輯Joseph Giarraputo讚譽，得獎機構成功整合各項金融科技，創造具高度影響力的創新金融解決方案，成功應對當前複雜金融挑戰，表現卓越。

王俊權受邀參加論壇，他表示，中信銀累計至今擁有逾廿項發明專利認證、逾五十項AI模型及一百項以上如智能聊天機器人、反洗錢預警服務應用，和中信銀以客戶為中心建構研發藍圖，從客戶體驗、流程效率及科技守護面向發展出法遵科技、行銷科技、數據分析等六項科技，以及透過AI核心發揮研發綜效於「遏止金融犯罪」科技的突破性發展。

主辦單位也肯定中信銀推出「神盾聯防科技平台」，與台灣高等檢察署等政府機構合作，利用逾七千四百台中信銀ATM結合智能防詐通報系統打詐，特別頒發「全球最佳偽冒風險管理創新」獎。