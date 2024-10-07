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9日股臨會…新新併 3大民股動向受關注

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

新光金控、台新金控周三（九日）舉行股東臨時會，討論換股合併案。據了解，寶佳集團等新光金主要民股股東都不會缺席，估計出席率將衝到八成以上，因此墊高「新新併」的通過門檻，主合派至少要掌握四成以上的贊成票，才能通過合併案。

以目前情勢來看，主合派方面，台新金董事長吳東亮和新光人壽副董事長洪士琪合計約有百分之十二的新光金股權，加上掌握三成的委託書，以及約百分之十的外資股東支持，已有超過百分之五十的贊成票在手，因此換股合併案在股臨會過關應不成問題，如今重點在於以新光金林家大股東第三代林伯翰為首的反合派爭取到的反對票比重。

知情人士透露，反合派掌握近百分之十股權比重的委託書，以及接近百分之五的外資支持，而新光金創辦人吳東進和林伯翰共有百分之十二持股，因此基本盤約百分之廿七的水準。

支持、反對合併的兩陣營壁壘分明，新光金的民股大股東動向備受關注。據了解，持股約百分之○點五的寶佳集團將會出席股臨會現場投票；至於持股百分之三點五二的新光三越是否會依照先前在董事會都投「棄權票」，還是會如何表態，成為市場關注焦點，新光三越先前委託ＫＰＭＧ出具分析報告進行「新新併」的利弊得失分析，報告結果提出兩點支持、四點反對。

此外，以裕鐵董事長林高煌為首的「南部鋼鐵人」持股約百分之八，在雙方人馬極力爭取之下，最後決定親赴現場投票。市場人士說，這百分之八的持股何去何從，關乎反對票能否衝高至四成之上。如果反對票占比超過四成，直追過半的贊成票，即使股臨會通過合併案，金管會也將因為贊成和反對票數接近，在准駁合併案時會更保守謹慎。

外資 投票

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