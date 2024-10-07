一銀獵才150人 瞄準五大類

第一銀行徵才活動再度開跑，報名期間即日起至10月22日止，預計招募新進行員150名，包含一般人員、業務菁英人才、徵授信經驗行員、專案理財人員、程式開發人員等五大類別；本次新進人員將依招募類別給薪，一般人員起薪約達39,000元至45,000元，另業務菁英人才、徵授信經驗行員、專案理財人員及程式開發人員可達5萬元以上。

第一銀行今年特別針對業務菁英人才擴大培育管道，除提供專業模組培育選擇外，亦給予豐富培訓資源，協助人才快速成長，成為新鮮人及轉職者的理想目標。

將員工視為企業最重要資產的第一銀行，長期致力於打造友善工作環境並提供具有競爭力的薪酬水準，各項薪資福利制度皆位於市場前段班，近年平均獎金月數達七至八個月，2024年更有約六成行員實領逾八個月獎金。

此外，為確保員工薪資保持市場競爭力，第一銀行每年進行升等晉級調薪，2022年及2024年更依市場薪酬水準及產業競爭力辦理全面加薪，整體加薪幅度達6.5％及8％，根據內部統計，已有近七成員工年薪超過百萬元。

此外，第一銀行近年落實推動多項ESG（環境、社會、公司治理）政策，實施多元員工照護及社會關懷措施，營造友善職場環境，透過建構透明升遷機制加速基層行員晉升速度，同時積極打造性別平等工作環境，推動人工好孕假、孕期交通津貼、彈性工時等優於法令生育假別及生育津貼等制度，於2023年獲台北市政府頒發「職場性別平等金質獎」，更於今年榮獲亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》年度「亞洲最佳企業雇主獎」肯定。

第一銀行需才地區遍及全台，徵才活動預計11月上旬辦理筆試、12中旬辦理面試，最後甄選結果將於12月下旬公布，詳情請上金融研訓院查詢。